طريقة تعاطيها مع السلطة تقسمها إلى أجنحة متصارعة

المشاكل الداخلية تعقّد مأمورية المعارضة في التهيؤ للرئاسيات

تعيش الأحزاب السياسية الفاعلة في الساحة، على وقع خلافات وصدامات داخلية، أدخلتها في وضع غير مستقرّ، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، التي يفترض أن تبدأ تحضيراتها من الثلاثي الأوّل من السنة التي تسبق الاستحقاق الانتخابي، وهو ما عطّلها وأدخلها في دوّامة عقّدت من مهمّة الوصول إلى مرشّح يزن أمام مرشّح السلطة.

عقّدت الخلافات الحاصلة داخل أحزاب المعارضة، وهي تتهيّأ لعقد مؤتمراتها، من مأموريتها في بلورة مرشّح توافقي يمثّلها أمام مرشّح السلطة. وتعيق الوضعية التي يعيشها كلّ من حركة مجتمع السلم، حركة النهضة جبهة القوى الاشتراكية، عشية انعقاد مؤتمرات هذه الأحزاب، بسبب اختلاف الآراء الدّاخلية حول طريقة تعاطيها مع السلطة، وما إذا كانت تسير في فلك المعارضة الراديكالية أم تميل إلى الليونة وقبول التّحاور.

ويبرز في حمس صراع بين رئيس الحركة والموالين لتوجّهه من أعضاء مجلس الشورى، ورئيسها السابق أبو جرّة سلطاني، الذي انتقد قبل يومين، فترة حكم عبد الرزاق مقري التي توشك على النهاية، وقال إنها أخلطت الأوراق داخل الحمسيين الذين وجدوا أنفسهم تائهين في كيفية تسيير الحركة التي تخندقت فيما بات يعرف بالمشاركة المشروطة، حيث لم تحسم موقفها لا هي في الحكم ولاهي في المعارضة وهو ما افقدهم الحماس المعهود، كما دعا خليفة الراحل محفوظ نحناح مقري إلى حسم موقف حمس قبل المؤتمر السابع لها إيذانا بالتحضير الجيد لرئاسيات 2019. تقف جبهة القوى الاشتراكية، على موعد مع التاريخ لحماية إرث الزعيم حسين آيت احمد، بعد مدّ وجزر بخصوص مدى شرعية الهيئة الرئاسية المبتورة من عضوين بعد استقالتهما انتفاضا على التوجّه الليّن مع السلطة، الذي فرضته قيادات في الحزب. بالمقابل تعيش حركة النهضة، تصادما حادّا وسط أصوات تنادي بتنظيم مؤتمر لسحب الثقة من الأمين العام الحالي محمّد ذويبي، بعدما أزاح من طريقه مجموعة قيادات تميل على المعارضة الراديكالية للسلطة، ما دفع بمواقف الحزب تظهر بشكل فاتر وغير مؤثّر. وإن كانت شخصيات معارضة مؤثّرة، لا تميل إلى ما طُرح قبل أسابيع بخصوص المرشّح التوافقي ، الذي تواجه به مرشّح السلطة، إلّا أنّ هذه المشاكل الدّاخلية والثقوب التي تنخر صدر المعارضة عموما، لا تسمح لها حتّى بالتهيّؤ الجيّد للاستحقاق الرئاسي المقبل، الذي يفترض في العرف السياسي أنّ التحضيرات لها تكون في الثلاثي الأوّل من السنة التي تسبق موعد الانتخابات.