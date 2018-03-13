تمّ ترحيلهم ليلة أمس إلى الحدود مع مالي والنيجر

حملة جديدة لتجميع المهاجرين غير الشرعيين بالعاصمة

تواصل المصالح الأمنية، بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المشتركة التي تضم كلا من الداخلية والخارجية ويترأسها الوزير الأول أحمد أويحيى، في تجميع المهاجرين الأفارقة غير الشّرعيين، بعاصمة البلاد، حيث شُوهدت مصالح الأمن الوطني، طيلة نهار أمس، تتقفّى آثار المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، المنتشرين عبر مختلف أحياء ولاية الجزائر العاصمة، والذين يحترفون التسوّل عبر الأماكن العمومية.

اختارت مصالح الأمن المكلّفة بعملية تجميع المهاجرين غير الشرعيين، المنتشرين بالعاصمة العمل ليلا، حيث شهدت ليلة الأحد إلى الاثنين عملية كبرى لتجميع المهاجرين الأفارقة، استكمالا لتلك التي تمّت شهر أفريل 2017، بعدما عرفت العملية إفلات عدد من المهاجرين غير الشرعيين ومنهم آخرون جدد تمكّنوا من الوصول إلى العاصمة خلال مرحلة لاحقة، على أن يتم ترحيل هؤلاء المهاجرين إلى الحدود مع مالي والنيجر في ليلة الإثنين إلى الثلاثاء.

جاءت عملية الترحيل التي قررتها السلطات الجزائرية تنفيذا لاتفاقيات خاصة بدول الجوار التي تشهد تدفّقا كبيرا من اللاجئين الذين يختبئ في أوساطهم مهاجرون غير شرعيون وجواسيس، خلال الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة الاتصال حول مسالك الهجرة غير الشرعية بوسط البحر الأبيض المتوسط الذي انعقد بالعاصمة التونسية الصائفة الماضية، والذي حمّل عدة دول جزء كبيرا من مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية في دول إفريقية تسببت في ظاهرة اللجوء التي استغلتها أطراف لتحولها إلى هجرة غير شرعية وزرع الجواسيس.

وتتكتّم المصالح المختصّة بترحيل اللاجئين الأفارقة على العملية التي شُرع فيها منذ أشهر، حيث اختفت وفودهم التي كانت منتشرة عبر الطرقات السريعة، في الوقت الذي جنّدت مصالح الدرك الوطني عشرات الحافلات والعربات الخاصة بنقل اللاجئين وتجميعهم، حيث لا يُعرف الوجهة التي أُخذوا إليها، أوإذا كانت إعادتهم مباشرة إلى بلدانهم أو تجميعهم في مركز العبور بولاية تمنراست أقصى الجنوب الجزائري. في السياق أورد مصدر أمني لـ المحور اليومي ، أنّ عملية الترحيل ينبغي عليها أن تكتسي طابع الكتمان حتى تسهل العملية، لأنّ المهاجرين غير الشرعيين لو أُعلموا مسبقا بالعملية لصعّبوها على السلطات بسبب فرارهم.

من جانبها، قالت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، في اتصال مع المحور اليومي ، إن الهلال الأحمر يجند 20 ألف متطوع عبر الوطن للتكفل باللاجئين، ويتم تقديم الرعايا الصحية لهم في مراكز الإيواء بكل من تمنراست وحتى في أماكن تجمعاتهم التي يتواجدون فيها، مشيرة إلى أنه لا يمكن تقييدهم ومنعهم من الخروج أو التنقل وإنما يتم متابعتهم صحيا والتكفل بهم صحيا وتقدم لهم المساعدات في كل مكان يتواجدون فيه، مضيفة أن 37 بالمائة من الخدمات الصحية موجهة إلى الاطفال من اللاجئين من عمليات تلقيح وغيرها.

أكدت بن حبيلس، أن الجزائر لن تتخلى أبدا عن مساعدة الرعايا الافريقيين الذين لجؤوا إليها نتيجة الأوضاع المأساوية والظروف الاجتماعية الصعبة التي تواجهها بلدانهم ذلك أن الجزائر متمسكة بقيمها الانسانية والتضامنية النابعة من مبادئ الدين الاسلامي الحنيف وأصالتها العريقة القائمة على مبادئ التضامن ، على حد قولها. تشير الأرقام التي كشف عنها وزير الدّاخلية، نور الدين بدوي، الصائفة الماضية، إلى أنّ السلطات قامت بترحيل أكثر من 10 آلاف مهاجر غير شرعي إلى دولة النيجر، مؤكّدا أن الجزائر تعمل في إطار التنسيق التام مع دولة النيجر والدول الحدودية الأخرى، بهدف تكثيف الجهود ووضع الإمكانيات للحد من هذه الظاهرة التي تستغلها بعض الشبكات الدولية باستعمال النساء والأطفال.

وقال بدوي بالمناسبة، إن عمليات الترحيل البرية والجوية تكلف الجزائر إمكانيات مالية كبيرة، مؤكدا حرص الجزائر على التعامل مع هذا الملف في إطار احترام المبادئ العالمية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان.