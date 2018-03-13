إنجاز 48 محطة دفع على مستوى المحوّلات

الدفع في الطريق السيار شرق - غرب نهاية 2018

كشف وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، عن تزويد الطريق السيار شرق-غرب بمختلف تجهيزات الاستغلال وعلى رأسها نظام الدفع قبل نهاية 2018.

أوضح زعلان خلال جلسة استماع بلجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية للمجلس الشعبي الوطني بأنه من المتوقع الانتهاء قبل نهاية 2004 من أشغال تركيب هذه التجهيزات التي تشمل نظام الدفع، نظام تسيير حركة المرور، نظام الرصد الجوي، نظام الاتصال الداخلي، نظام المراقبة بالفيديو، شبكة الألياف البصرية، شبكة الإرسال، شبكة الاتصال بالطوارئ، إذاعة الطريق السريع ولوحات تحمل رسائل متغيرة.

في سياق ذي صلة، قال الوزير بأنه يجري حاليا إنجاز 48 محطة دفع على مستوى المحولات و7 محطات دفع على مستوى الطريق السيار، ويترافق ذلك مع إنجاز 42 محطة خدمات، 35 فضاء راحة و22 مركز صيانة مع استغلال يغطي كل مركز منها شطرا من الطريق يمتد من 65 إلى 75 كلم مما يسمح بالتدخل في حالة حصول طارئ خلال 30 دقيقة على أقصى تقدير. يمتد الطريق السيار شرق-غرب حاليا على طول 1.132 كلم، غير أنه سيتدعم بنهاية الثلاثي الأول من 2019 بآخر شطر له على مستوى ولاية الطارف على مسافة 84 كم، ليصل بذلك الطول الإجمالي للطريق السيار إلى 1.216 كلم، حسب ما أكده الوزير.

يذكر ان عدة دول جعلت الطرق السيارة مجانية، فيما اعتمدت اخرى على غرار فرنسا ومصر دفع رسوم المرور بالطريق السيار، ويقدر متوسط قيمة العبور في مصر على الطرق السيارة بحوالي 10 جنيه أو 0.5 دولار، أي حوالي 60 دينار جزائري للمسار. ويرتقب إقامة نقاط دفع رسوم عبور الطريق السيار ويبلغ عددها 55 محطة دفع منها 48 محطة يتم تنصيبها على المحولات، و7 محطات سيتم إنجازها على طول الطريق السيار، منها المحطتان اللتان ستنصبان عند مدخلي الطريق السيار من الحدود الشرقية والغربية للجزائر، أو ما يعرف بحقوق الاستغلال، والتي ستشكل موردا آخر للخزينة يضاف للموارد التي ستوفرها محطات الخدمات.

ل.ع