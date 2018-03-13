بن خلاف يوجّه مراسلة لوزير العمل

تأخّر منح المساعدة المالية للمستفيدين من السكن الريفي والتساهمي

أثار النائب عن تحالف النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلّاف، عن التأخر في منح المساعدة المالية للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بالنسبة للمستفيدين من السكن الريفي والتساهمي، وذلك بعد الشكاوى العديدة التي تلقاها،

نقل بن خلاف في سؤال كتابي لوزير العمل، مراد زمّالي، شكاوى الموظّفين المستفيدين من السكنات الريفية والسكنات بصيغة التساهمي من بطء الإجراءات الخاصة بمعالجة ملفاتهم والإفراج عن المساعدة المالية المقدرة بـــ 50 مليون سنتيم.

واعتبر بن خلاف أن الموظفين الذين يقصدون الوكالات المحلية التابعة للمديريات الجهوية للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، يصطدمون بالردّ بأن العملية متوقفة من الجهات المركزية، كما هو الشأن بالنسبة لولاية البليدة. ووجّه النائب سؤالا شفويا لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي متسائلا أين العملية متوقفة منذ سنتين بالنسبة للسكنات الريفية؟ .

وقال رئيس المجموعة البرلمانية الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، إن هذه الوضعية تطرح العديد من علامات الاستفهام والتعجب، حيث أنه في ظل هذه الوضعية فإن ملفات الكثير من طالبي المساعدة تتعطل، وبالتالي ما يهددهم بنهاية صلاحية العديد من الوثائق الإدارية، على غرار رخصة البناء ومقررات الاستفادة من السكن الريفي وشهادات العمل والأجر، داعيا الوزير زمالي لتوضيح الإجراءات التي ينوي اتخاذها من أجل تفعيل الخدمة على مستوى الوكالات التابعة للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، ومعالجة الملفات المكدسة على مستوى هذه الأخيرة، ودراستها ومنح هذه المساعدة للموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، وكذا تحسين شروط الاستقبال والتوجيه ودراسة الملفات.

ح. ذهبي