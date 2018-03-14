شريط الاخبار
وزارة التربية تفرج غدا عن تاريخ إجراء امتحانات البكالوريا تزكية مطلقة لسيدي السعيد لرئاسة إيجتيا مجددا الجيش سيحقق الاكتفاء الذاتي من الشاحنات والمحركات في 2019 تأخّر منح المساعدة المالية للمستفيدين من السكن الريفي والتساهمي الدفع في الطريق السيار شرق - غرب نهاية 2018 السفارة الأمريكية تنفي وجود قوات مارينز بالجزائر حملة جديدة لتجميع المهاجرين غير الشرعيين بالعاصمة وزير الداخلية الفرنسي يحل بالجزائر لمناقشة مكافحة الإرهاب والهجرة السرية المشاكل الداخلية تعقّد مأمورية المعارضة في التهيؤ للرئاسيات نحو استقالة جماعية للأطباء المقيمين توقيف مختلسي قرابة 7 ملايير سنتيم من بريد الجزائر الأفامي يدعو الحكومة للاقتراض الخارجي ويحذرها من سياسة طبع النقود عصابة نصبت على مواطنين وسلبتهم الملايير مقابل سكنات وهمية ولد علي يخطط لإزاحة حشفة من رئاسة اتحادية ذوي الاحتياجات الخاصة مصرع أربعة أشخاص وجرح آخرين في حادث مرور بالبليدة ولد عباس يسدد ديون سعداني انطلاق الدورة التكوينية الثانية غدا لتجسيد مخطط عمل «أفريبول» بجاية تحتضن الطبعة الرابعة لجائزة الهاشمي قروابي رواية «معطوب الوناس: لا لمجانين الله» تصدر بفرنسا براهيمي يحرم بورتو من توسيع الفارق عن ملاحقيه مسنات يبعن ملابسهن ويفترشن الأرض من أجل لقمة العيش ملاك شباب قسنطينة سووا جزءا من مستحقات اللاعبين سوسطارة تسعى إلى تدشين بولوغين بانتصار ثمين صاحب وحدة صناعية بالعنصر يستولي على سوق الفلاح تماثيل ونقوش البنايات الكلونيالية بالعاصمة تسترجع صورتها الحقيقية بلديات العاصمة تفتح أبواب التسجيل في صيغة LPA أمام المواطنين غدا الأربعاء رجال المال ومنابر الإعلام... الظل الخفي للسلفية والإخوان بمنطقة القبائل سوناطراك و توتال تنشئان مصنعا للبلاستيك لتلبية حاجات تركيب السيارات خبراء زراعيون وبياطرة لإنعاش الزراعة الصحراوية قرباج يخسر معركته أمام زطشي ويرفع الراية البيضاء انفراج أزمة الحليب مرهون بتحرير الأسعار ورفع الدعم خياطي يرجّح سبب انتشار البوحمرون إلى عدم صلاحية اللقاحات يوم برلماني حول الصناعة العسكرية في الجزائر الحكومة خصصت 50 مليار دولار للقضاء على أزمة العطش منذ 2000 الحماية المدنية تتجند لصيف 2018 وزارة التعليم العالي تبقي على امتحانات التخصص يوم 18 مارس لم نتوصل إلى اتفاق مع النقابات حول كل المطالب 4 آلاف طبيب مقيم ينظمون مسيرة داخل مستشفى مايو بالعاصمة وزارة التربية تتراجع عن قرار الفصل بين مادتي التاريخ والجغرافيا الاجتماعات الماراطونية بين بن غبريت وبكنابست تتجه مجددا نحو الانسداد
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. وزارة التربية تفرج غدا عن تاريخ إجراء امتحانات البكالوريا

تزامنا مع انتهاء مهلة الاستشارة

وزارة التربية تفرج غدا عن تاريخ إجراء امتحانات البكالوريا

  14 مارس 2018 - 10:39   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الوطني
وزارة التربية تفرج غدا عن تاريخ إجراء امتحانات البكالوريا

ستفرج وزارة التربية الوطنية غدا عن نتائج الاستشارة التي أطلقتها مؤخرا من أجل إبداء الرأي بخصوص فترة إجراء امتحانات شهادة البكالوريا، والتي شارك فيها تلاميذ، أساتذة ومدراء الطور الثانوي، إضافة إلى النقابات وجمعيات أولياء التلاميذ، ومن المرجح أن يتم اختيار فترة ما بعد شهر رمضان وذلك حسب رأي غالبية النقابات والتلاميذ الذين اختاروا هذا المقترح لتفادي اجراء الامتحانات شهر رمضان وتجنب مشقة الصوم.

أوضحت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أن الاستشارة الواسعة بخصوص تاريخ إجراء امتحانات البكالوريا هي التي ستفصل في الإبقاء على الموعد المحدد لهذا الامتحان، وذلك أيام 3-4-5-6
و7 جوان 2018، أو تأجيله إلى أيام 19-20-21-23 و24 جوان من نفس الشهر، كما أكدت الوزيرة أن جميع المؤسسات التربوية محضرة تحضيرا كاملا لاحتضان البكالوريا في 3 جوان وذلك في حال أفضت النتائج إلى عدم تأجيلها، وإذا لم يكن هناك أي مانع لتأجيلها 15 يوما سيتم ذلك، مشيرة إلى أن التلاميذ هم الذين طلبوا هذا التأجيل رغم أن الإضراب لم يمس جميع المؤسسات التربوية.
من جهة أخرى، أكدت وزيرة التربية أن أسئلة ومواضيع امتحانات شهادة البكالوريا ستكون ضمن المنهج الدراسي الرسمي المحدد من طرف الوزارة والذي سينفذ بنسبة مائة بالمائة قبيل قدوم فترة الامتحانات، مضيفة أن المقرر الدراسي سيتم استكماله بنسبة مائة بالمائة وسيتم بذل كل المجهودات للمحافظة على المستوى التعليمي في جميع المؤسسات التربوية حتى تلك التي مسها الإضراب، وذلك من خلال عدم الإقصاء العشوائي لأي حصص أو أي وحدة دراسية على حساب وحدة أخرى»، مؤكدة أن كل الوحدات تطبق ميدانيا وتدرس بوجود المفتشين التربويين. في ذات السياق، أكدت أغلب نقابات قطاع التربية وجمعيات أولياء التلاميذ تأييدها لتأخير موعد إجراء امتحانات شهادة البكالوريا إلى ما بعد شهر رمضان، واجتيازه في الفترة الممتدة ما بين 19 و24 جوان المقبل، والتي أطلقت بشأنها وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، استشارة واسعة مع الشركاء الاجتماعيين المعتمدين، من أجل منح الوقت الكافي للمترشحين وتمكينهم من اجتياز هذا الاختبار في ظروف نفسية وبيداغوجية ملائمة، خاصة بعد التذبذب الذي عاشوه بسبب إضراب الأساتذة، واعتبر رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية «أنباف» صادق دزيري أن تأخير موعد إجراء البكالوريا إلى ما بعد شهر رمضان من شأنه أن يكون في صالح التلاميذ المقبلين على اجتياز هذا الامتحان وهذا بالرغم من المتاعب التي سيتلقاها الأساتذة أثناء عملية التصحيح والتي قد تتأخر إلى ما بعد 4 جويلية القادم، تاريخ خروجهم في عطلة صيفية.

نبيل شعبان

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات