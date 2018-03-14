تزامنا مع انتهاء مهلة الاستشارة

وزارة التربية تفرج غدا عن تاريخ إجراء امتحانات البكالوريا

ستفرج وزارة التربية الوطنية غدا عن نتائج الاستشارة التي أطلقتها مؤخرا من أجل إبداء الرأي بخصوص فترة إجراء امتحانات شهادة البكالوريا، والتي شارك فيها تلاميذ، أساتذة ومدراء الطور الثانوي، إضافة إلى النقابات وجمعيات أولياء التلاميذ، ومن المرجح أن يتم اختيار فترة ما بعد شهر رمضان وذلك حسب رأي غالبية النقابات والتلاميذ الذين اختاروا هذا المقترح لتفادي اجراء الامتحانات شهر رمضان وتجنب مشقة الصوم.



أوضحت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أن الاستشارة الواسعة بخصوص تاريخ إجراء امتحانات البكالوريا هي التي ستفصل في الإبقاء على الموعد المحدد لهذا الامتحان، وذلك أيام 3-4-5-6

و7 جوان 2018، أو تأجيله إلى أيام 19-20-21-23 و24 جوان من نفس الشهر، كما أكدت الوزيرة أن جميع المؤسسات التربوية محضرة تحضيرا كاملا لاحتضان البكالوريا في 3 جوان وذلك في حال أفضت النتائج إلى عدم تأجيلها، وإذا لم يكن هناك أي مانع لتأجيلها 15 يوما سيتم ذلك، مشيرة إلى أن التلاميذ هم الذين طلبوا هذا التأجيل رغم أن الإضراب لم يمس جميع المؤسسات التربوية.

من جهة أخرى، أكدت وزيرة التربية أن أسئلة ومواضيع امتحانات شهادة البكالوريا ستكون ضمن المنهج الدراسي الرسمي المحدد من طرف الوزارة والذي سينفذ بنسبة مائة بالمائة قبيل قدوم فترة الامتحانات، مضيفة أن المقرر الدراسي سيتم استكماله بنسبة مائة بالمائة وسيتم بذل كل المجهودات للمحافظة على المستوى التعليمي في جميع المؤسسات التربوية حتى تلك التي مسها الإضراب، وذلك من خلال عدم الإقصاء العشوائي لأي حصص أو أي وحدة دراسية على حساب وحدة أخرى»، مؤكدة أن كل الوحدات تطبق ميدانيا وتدرس بوجود المفتشين التربويين. في ذات السياق، أكدت أغلب نقابات قطاع التربية وجمعيات أولياء التلاميذ تأييدها لتأخير موعد إجراء امتحانات شهادة البكالوريا إلى ما بعد شهر رمضان، واجتيازه في الفترة الممتدة ما بين 19 و24 جوان المقبل، والتي أطلقت بشأنها وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، استشارة واسعة مع الشركاء الاجتماعيين المعتمدين، من أجل منح الوقت الكافي للمترشحين وتمكينهم من اجتياز هذا الاختبار في ظروف نفسية وبيداغوجية ملائمة، خاصة بعد التذبذب الذي عاشوه بسبب إضراب الأساتذة، واعتبر رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية «أنباف» صادق دزيري أن تأخير موعد إجراء البكالوريا إلى ما بعد شهر رمضان من شأنه أن يكون في صالح التلاميذ المقبلين على اجتياز هذا الامتحان وهذا بالرغم من المتاعب التي سيتلقاها الأساتذة أثناء عملية التصحيح والتي قد تتأخر إلى ما بعد 4 جويلية القادم، تاريخ خروجهم في عطلة صيفية.

نبيل شعبان