وزارة الدفاع تسلّم 546 سيارة من نوع مرسيدس بنز

سلمت امس، الشركة الجزائرية لصناعة السيارات ببوشقيف ولاية تيارت التابعة لوزارة الدفاع الوطني 546 سيارة متعددة المهام ورباعية الدفع بمختلف أنواعها (نقل الأفراد، النقل المدرسي و الإسعاف الطبي والصحي)، ذات العلامة مرسيدس بنز صنف (ج) و سبرينتر، بحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

واستفادة من هذه الدفعة المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني، مؤسسة سوناطراك و مصالح ولاية بومرداس.

يأتي هذا التسليم ليؤكد حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في تطوير صناعة دفاع وطنية، بمواصفات عالمية ومنتوج ذو جودة ونوعية، وكذا خلق مناصب شغل مستدامة بتكوين عالي ومستمر للمستخدمين، من خلال تحقيق الأهداف المرجوة من الشراكة بين وزارة الدفاع الوطني والشريك التكنولوجي الألماني ديملر والشركة الإماراتية آبار للاستثمار.