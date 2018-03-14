يجب توسيع المقاربة الأمنية الجزائرية في منطقة الساحل

اعتبرالأمين العام لرابطة أئمة وعلماء دول منطقة الساحل وعضو المجلس الإسلامي الأعلى يوسف بلمهدي هذا الأربعاء أن تجربة الجزائرالرائدة في مكافحة الارهاب تستحق أن تكون نموذجا يحتدى به في كل بؤر التوتر التي تشهدها المنطقة.

وقال بلمهدي"إن ما مرت به الجزائر ليس بالأمر الهين لكنها ومع ذلك استطاعت أن تخرج من عنق الزجاجة منتصرة ، وهي اليوم تنعم بالأمن والاستقرار وتواجه تحديات أمنية إقليمية خطيرة بثبات مضيفا أن أئمة وعلماء الرابطة يجتهدون لشرح وتفصيل تجربة الجزائر الرائدة في محاربة الارهاب والتطرف وتعزيز الأمن القومي بغية توسيع دائرة النفع في دول المنطقة.

وذكر بلمهدي أن استراتيجية الرابطة تنطلق من مضمون خطاب رئيس الجمهورية الذي أبرز فيه بأن الإرهاب لا وطن ولازمان له وإنما هو نابع من إيديولوجيات غريبة عن المنطقة لا تمثل مرجعياتها الأساسية، فرابطة أئمة وعلماء دول منطقة الساحل حسب المتدخل تنتهج نهج تجفيف المنابع الفكرية المتطرفة بالتكوين التربوي ،الثقافي ، الارشاد الديني والاعلامي الموجه لأئمة ودعاة الرابطة.

نعمل على إعداد دليل خاص بالائمة والدعاة والعلماء

وفي هذا السياق أعلن ضيف الأولى عن الشروع في إعداد دليل خاص بالأئمة والدعاة والعلماء يتضمن محاور متعددة كتحديد المصطلحات وكشف المغالطات التي تحوم حول الاسلام لتمكينهم من التحكم في المهارات الإعلامية التي تستخدم في الخطاب الوسطي وذلك بإشراك مختصين في المجال الإعلامي في ظل التكنولوجيات الحديثة الحاصلة في مجال الصوت والصورة والتي كثيرا ما يستخدمها المتطرفون لتبليغ رسائلهم الهدامة الموجهة للشباب.