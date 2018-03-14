الجزائر تحيي اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة

تحيي الجزائر هذا الأربعاء الموافق لـ 14 مارس اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة في ظل مساع تبذل من أجل التكفل بهذه الفئة تحت شعار " التضامن مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مهمة الجميع".

وفي هذا الشأن سطرت مديرية النشاط الاجتماعي عبر ولايات الوطن برنامجا ثريا يضم أياما دراسية ونشاطات ثقافية ومنافسات رياضية بالإضافة إلى معارض لإنجازات الأطفال وذلك بمشاركة الطاقم البيداغوجي للمؤسسات المتخصصة التابعة للقطاع وبالتنسيق مع الجمعيات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي.

وفي هذا الإطار تنظم ولاية الجزائر تظاهرة بهذه المناسبة حيث أكد المدير العام لحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم بوزارة التضامن عبد الرزاق عبسي أن ولاية الجزائر تحتضن الاحتفال الرسمي الذي يشرف عليه الأمين العام لوزارة التضامن الوطني ووالي ولاية الجزائر والسلطات المحلية و المنتخبين.

و أضاف عبد الرزاق عبسي في تدخل له بالقناة الإذاعية الأولى في نشرة الثامنة أن البرنامج يشمل في بدايته زيارة لمركز للتكفل بذويالاحتياجات الخاصة تابع لجمعية التعاون الشعبي لبلدية حسين داي حيث يتميز المركز بتجربة ناجحة ورائدة على المستوى الوطني.

وقال إن الجزائر كانت سباقة في إصدار القوانين للمعاقين ، وقد شاركت في صياغة الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الجزائر كانت سباقة للتوقيع على هذه الاتفاقية مع الدول الأولى قبل دول كثيرة من الإتحاد الأوروبي.

وأوضح المدير العام لحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم أن كل النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون 02 -09 لحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم تم استصدارها، فالإطار التنظيمي والقانوني رائد في الجزائر، قائلا إننا نسعى الآن إلى تطبيق نصوص القوانين.