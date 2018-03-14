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تجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب نموذج.. يوسف بلمهدي:

دليل خاص بالأئمة والعلماء لتبني خطاب إعلامي وسطي

  14 مارس 2018 - 21:29   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الوطني
دليل خاص بالأئمة والعلماء لتبني خطاب إعلامي وسطي

  كشف الأمين العام لرابطة أئمة وعلماء دول منطقة الساحل وعضو المجلس الإسلامي الأعلى يوسف بلمهدي، عن البدء في إعداد دليل خاص بالأئمة والعلماء من أجل تبني خطاب إعلامي وسطي معتدل في مواجهة التطرف، معتبرا أن تجربة الجزائر الرائدة في مكافحة الارهاب تستحق أن تكون نموذجا يحتدى به في كل بؤر التوتر التي تشهدها المنطقة

 

أعلن بلمهدي لدى استضافته في برنامج  ضيف الصباح  للقناة الإذاعية الأولى عن الشروع في إعداد دليل خاص بالأئمة، الدعاة والعلماء يتضمن محاور متعددة كتحديد المصطلحات وكشف المغالطات التي تحوم حول الاسلام لتمكينهم من التحكم في المهارات الإعلامية التي تستخدم في الخطاب الوسطي وذلك بإشراك مختصين في المجال الإعلامي في ظل التكنولوجيات الحديثة الحاصلة في مجال الصوت والصورة والتي كثيرا ما يستخدمها المتطرفون لتبليغ رسائلهم الهدامة الموجهة للشباب.  واعتبر المتحدث أن تجربة الجزائر الرائدة في مكافحة الارهاب تستحق أن تكون نموذجا يحتدى به في كل بؤر التوتر التي تشهدها المنطقة قائلا  إن ما مرت به الجزائر ليس بالأمر الهين لكنها ومع ذلك استطاعت أن تخرج من عنق الزجاجة منتصرة، وهي اليوم تنعم بالأمن والاستقرار وتواجه تحديات أمنية إقليمية خطيرة بثبات ، مضيفا أن أئمة وعلماء الرابطة يجتهدون لشرح وتفصيل تجربة الجزائر الرائدة في محاربة الارهاب والتطرف وتعزيز الأمن القومي بغية توسيع دائرة النفع في دول المنطقة. وذكر بلمهدي أن استراتيجية الرابطة تنطلق من مضمون خطاب رئيس الجمهورية الذي أبرز فيه بأن الإرهاب لا وطن ولازمان له وإنما هو نابع من إيديولوجيات غريبة عن المنطقة لا تمثل مرجعياتها الأساسية، فرابطة أئمة وعلماء دول منطقة الساحل حسب المتدخل تنتهج نهج تجفيف المنابع الفكرية المتطرفة بالتكوين التربوي، الثقافي، الارشاد الديني والاعلامي الموجه لأئمة ودعاة الرابطة. كما نجحت الرابطة يردف يوسف بلمهدي في تحقيق تجاوب لتفعيل تبادل البرامج بين إذاعات القرآن الكريم في بلدان الساحل وتجديد الخطاب الديني المعتدل وقامت بتكوين صحفيين في الإعلام الديني عبر عدة ورشات تكوينية كانت آخرها ورشة ديسمبر الفارط تحت عنوان استخدام المصطلحات التقنية للإعلاميين الناشطين في المجال الديني. وبالنظر إلى التأثير القوي لوسائل التواصل الاجتماعي فإن الرابطة تولي اهتماما بالغا لهذه الوسائط عبر ممثليها للدول الأعضاء الـ 11الذين يملكون مواقع وحسابات تمثل الرابطة، إلى جانب المجلة التي تم تجديدها بمقالات وأركان تتضمن التعريف بأعلام منطقة دول الساحل الذين تركوا أثرا ثقافيا في المنطقة والموقع الجديد الذي تم تفعيله بنشر مقالات فكرية وتنموية وثقافية وإبراز ورشات الرابطة، نشاطاتها، لقاءاتها وفتاويها.

بوعلام حمدوش

 

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