مقاولون جزائريون لإنجاز كل مشاريع قطاع التربية

شريط الاخبار
رؤساء مكاتب الاتصال الوطنية يشيدون بخبرات الشرطة الجزائرية دليل خاص بالأئمة والعلماء لتبني خطاب إعلامي وسطي قائد أفريكوم يعتبرالجزائر شريكا مهما لأمريكا في الساحل خبراء ينتقدون توصيات أفامي بدفع الجزائر نحو الاستدانة الخارجية عندما يبرر أردوغان إبادته للأكراد جشع الوكلاء وراء ارتفاع أسعار السيارات المركبة محليا الحكومة تشرع في إحصاء مداخيل الأسر لمباشرة تصويب الدعم محتجون يعتدون على سفارة الجزائر بباماكو بن غبريت تجتمع مع النقابات لتحديد مناصب الترقية لرتبتي أستاذ رئيسي ومكون مسبوق قضائيا يقتحم فيلا بحيدرة ويحاول قتل مالكتها العجوز المرأة المرعبة على رأس جهاز الاستخبارات الأمريكية سحب حصة الحليب من الملبنات المتقاعسة «عامل ترصيص صحي وشقيقه ترصداني واعتديا عليّ بمقر البلدية» اتفاقية شراكة بين مجمع «غلوبال» والمغاربية للإيجار المالي-الجزائر عام حبسا نافذا للمدير التجاري لشركة «كوكا كولا» وهران اتفاقيات تعاون بين الشركات الغذائية ومجمع النقل البحري»ناشكو» «سيال» تستحدث فرع الأوحال لتثمين بقاياها في الزراعة والصناعة تسجيل قرابة 06 ملايين مركبة في الجزائر نهاية 2017 وزارة التربية تفرج غدا عن تاريخ إجراء امتحانات البكالوريا تزكية مطلقة لسيدي السعيد لرئاسة إيجتيا مجددا الجيش سيحقق الاكتفاء الذاتي من الشاحنات والمحركات في 2019 تأخّر منح المساعدة المالية للمستفيدين من السكن الريفي والتساهمي الدفع في الطريق السيار شرق - غرب نهاية 2018 السفارة الأمريكية تنفي وجود قوات مارينز بالجزائر حملة جديدة لتجميع المهاجرين غير الشرعيين بالعاصمة وزير الداخلية الفرنسي يحل بالجزائر لمناقشة مكافحة الإرهاب والهجرة السرية المشاكل الداخلية تعقّد مأمورية المعارضة في التهيؤ للرئاسيات نحو استقالة جماعية للأطباء المقيمين توقيف مختلسي قرابة 7 ملايير سنتيم من بريد الجزائر الأفامي يدعو الحكومة للاقتراض الخارجي ويحذرها من سياسة طبع النقود عصابة نصبت على مواطنين وسلبتهم الملايير مقابل سكنات وهمية ولد علي يخطط لإزاحة حشفة من رئاسة اتحادية ذوي الاحتياجات الخاصة مصرع أربعة أشخاص وجرح آخرين في حادث مرور بالبليدة ولد عباس يسدد ديون سعداني انطلاق الدورة التكوينية الثانية غدا لتجسيد مخطط عمل «أفريبول» بجاية تحتضن الطبعة الرابعة لجائزة الهاشمي قروابي رواية «معطوب الوناس: لا لمجانين الله» تصدر بفرنسا براهيمي يحرم بورتو من توسيع الفارق عن ملاحقيه مسنات يبعن ملابسهن ويفترشن الأرض من أجل لقمة العيش ملاك شباب قسنطينة سووا جزءا من مستحقات اللاعبين
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. مقاولون جزائريون لإنجاز كل مشاريع قطاع التربية

بعد رفع التجميد عنها

مقاولون جزائريون لإنجاز كل مشاريع قطاع التربية

  14 مارس 2018 - 21:30   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الوطني
مقاولون جزائريون لإنجاز كل مشاريع قطاع التربية

كشف رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، ميلود خلوفي، أن وزارة السكن والعمران والمدينة قد منحت مؤسسات البناء الجزائرية كل المشاريع التي استفادت من رفع التجميد في قطاع التربية الوطنية عبر الوطن وأمهلتها مدة تتراوح بين 7 إلى 8 أشهر لاستكمال الأشغال، مضيفا أن 95 بالمئة من مستحقات مؤسسات البناء الجزائرية تمت تسويتها بشكل كامل.

أوضح ميلود خلوفي في برنامج  ضيف الصباح  للقناة الإذاعية الأولى أن وزارة السكن والعمران والمدينة قد منحت مؤسسات البناء الجزائرية كل المشاريع التي استفادت من رفع التجميد في قطاع التربية الوطنية عبر الوطن وأمهلتها مدة تتراوح بين 7 إلى  8 أشهر لاستكمال الأشغال، مشيرا إلى أن هذا القرار ينم عن رغبة السلطات العمومية في تشجيع المقاولين الجزائريين وإشراكهم بقوة في مسيرة البناء والتشييد لبلادنا، موضحا أن مؤسسات البناء الجزائرية قادرة على إنجاز مختلف البرامج السكنية والمشاريع التنموية بفضل إمكانياتها المادية والبشرية. وأبرز ضيف الأولى أن 95 بالمئة من مستحقات مؤسسات البناء الجزائرية تمت تسويتها بشكل كامل بفضل جهود السلطات العمومية الرامية لإحداث التوازن المالي لهذه المؤسسات واستكمال البرامج السكنية بمختلف صيغها والمحافظة على مناصب العمل في قطاع البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والمقدرة بمليون عامل جزائري منهم 250 ألف عامل ينتمون إلى الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، وأضاف ميلود خلوفي أن سنة 2017 كانت سنة صعبة لكل مؤسسات الانجاز الجزائرية والتي توقفت 1000مؤسسة منها عن النشاط لمشاكل مالية. وعشية انطلاق التسجيلات الخاصة بصيغة السكن الترقوي العمومي، طالب ذات المتدخل باختيار الأوعية العقارية ومؤسسات البناء وإعطائها الوقت اللازم لإنجاز دراسات المشاريع قبل فتح التسجيلات للمواطنين والتي من المفترض أن تتزامن مع انطلاق المشاريع في مختلف المواقع ربحا للوقت، وطالب في هذا السياق بضرورة الإسراع في استصدار النصوص التطبيقية الخاصة بقانون الصفقات العمومية ومراجعة دفتر الشروط الحالي للمقاولين والذي تجاوزه الزمن على حد تعبيره، إلى جانب تكثيف الرقابة على الإنجاز وتنظيف سوق العقار من المرقين العقاريين المزيفين.

بوعلام ح.

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات