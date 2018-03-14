هددوا بالتصعيد أسبوعا قبل العطلة

الإدارة تضغط على طلبة المدارس العليا وتهددهم بالطرد

تفاجأ طلبة المدارس العليا من الخرجة غير المسبوقة لمديري المدارس العليا في الآونة الأخيرة، بعد أن هددوهم بالطرد في حالة استمرارهم في الإضراب المفتوح خوفا من فقدان مناصبهم بعد الضغط المفروض عليهم، يأتي هذا في الوقت الذي قرر فيه الطلبة على المستوى الوطني التصعيد بداية من الأسبوع القادم والذي يتزامن مع بداية العطلة الخاصة بالسداسي الثاني.

بعد المسيرة الحاشدة لطلبة 11 مدرسة عليا بولاية قسنطينة أول أمس، مواصلة منهم لحركتهم الاحتجاجية التي شلت القطاع منذ بداية السنة الدراسية، وذلك من أجل تحقيق مطالبهم المعلقة بعد تماطل الوزارة الوصية، تفاجأ الطلبة المحتجون من الرد غير المسبوق لمديري المدارس العليا والخرجة غير المتوقعة بعد تهديدهم للطرد في حالة استمرارهم للإضراب المفتوح خوفا منهم من فقدان مناصبهم بعد الضغط المفروض عليهم، رد لم يمر مرور الكرام على آلاف طلبة المدارس العليا الذين قرروا انتهاج سياسة التصعيد والمواصلة في الإضراب المفتوح إلى جانب الخروج إلى الشارع بداية من الأسبوع القادم والذي يتزامن مع حلول العطلة الربيعية الخاصة بالسداسي الثاني، وفي اتصال هاتفي مع بعض الطلبة تحدثوا عن رفضهم لهذا القرار وتعامل بعض المديرين لهم والسياسة المنتهجة في حقهم، إلى جانب ذلك تساءل طلبة المدارس العليا على المستوى الوطني عن الهدف من وراء هذا الإجراء وفي هذه الفترة بالذات، ففي الوقت الذي كان ينتظر هؤلاء التفاتة من الجهات الوصية جاء هذا الرد المفاجئ كالصاعقة، الأمر الذي زاد الطين بلة. وتجدر الإشارة الى أن طلبة المدارس العليا قد دخلوا في إضراب منذ بداية السنة الجامعية تم خلالها عقد العديد من اللقاءات مع مسؤولي القطاع من أجل النظر في مطالبهم إلى جانب لقاءات أخرى برمجت مع وزارة التربية الوطنية غير أن الأمور كانت تسير دائما نحو التأزم واستمرت إلى اليوم، ما ينبئ بسنة بيضاء في حال استمرار الوضع على حاله، الأمر الذي سيضر بسمعة الجامعة الجزائرية وضعها على المحك.