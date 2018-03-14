انتشار الوباء قد يرفع عدد المتوفين

وزارة الصحة تحذر من تفشي البوحمرون بالتجمعات السكنية الكبرى

حذرت العضوة باللجنة التقنية للوقاية بمديرية الصحة، البروفيسور ليلى سماتي، من إمكانية انتشار داء البوحمرون على مستوى التجمعات السكنية الكبرى التي تسجل فيها نسب جد ضعيفة من الأشخاص الملقحين، وشددت المتحدثة أنه في حال لم يتم تصحيح هذه الوضعية في القريب العاجل، فإنه من الممكن جدا أن نشاهد تطورا وانتشارا واسعا للوباء الذي قد يرفع مع الوقت عدد المتوفين.

دقت العضوة باللجنة التقنية للوقاية بمديرة الصحة البروفيسور، ليلى سماتي ناقوس الخطر من احتمال انتشار داء البوحمرون على مستوى التجمعات السكنية الكبرى التي تسجل فيها نسب جد ضعيفة من الأشخاص الملقحين، مضيفة في ذات الصدد أن الشخص المصاب بهذا الداء يستطيع أن ينقل المرض إلى 16 شخصا على الأقل. وأشارت سماتي إلى أن التجمعات والمدن الكبرى التي تم تسجيل فيها نسب جد منخفضة من الملقحين ضد داء الحصبة هي الجزائر العاصمة بـ 14 بالمائة، وتيبازة 15 بالمائة، قسنطينة بـ 19 بالمائة ووهران بـ 25 بالمائة، وشددت المتحدثة في السياق ذاته أنه في حال لم يتم تصحيح هذه الوضعية في القريب العاجل فإنه من الممكن جدا أن نشاهد تطورا وانتشارا واسعا للوباء الذي قد يرفع مع الوقت عدد االأشخاص المتوفين، وأبرزت ليلى سماتي أن الحصبة مرض معد يمس الأطفال قد يودي بحياة المصابين به وله قوة انتشار كبيرة وهو ما سمح له بالتوسع عبر 13 ولاية في الجزائر خاصة في الوادي ورقلة وإليزي، حيث تم تسجيل 3075 مصاب وهو ما جعل الأطباء المختصين يضعونه في خانة الوباء.

وقد كشفت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن وباء البوحمرون زحف على 13 ولاية وخلف إصابة 2300 شخص، وأوضح مدير الوقاية على مستوى وزارة الصحة أن الوضع الوبائي للبوحمرون على المستوى الوطني تمثل إلى غاية 11 مارس في تسجيل 2317 حالة على مستوى 13 ولاية منها 1047 حالة بولاية الوادي و797 بولاية ورقلة، مؤكدا في ذات السياق أنه لم تسجل حالات وفاة أخرى ماعدا الـ 5 المسجلة منذ ظهور هذا الوباء في 25 جانفي 2018 بولاية الوادي.

وأردف أن أغلبية الحالات المسجلة هي حالات متشابهة لا تستلزم دخول المستشفى، مبرزا إلى أن حصيلة الحالات المتبعة في الوسط الاستشفائي سيتم نشرها لاحقا، وأرجع فورار ظهور هذا الوباء إلى الاضطرابات التي ميزت حملة التلقيح ضد حصبة بوحمرون في مارس 2017 بسبب تردد الأولياء في القيام بذلك مشيرا إلى أن 45 بالمئة فقط من الأطفال تلقوا التلقيح، مقابل نسبة 95 بالمئة التي كانت منتظرة، وعليه فإن هذا التقصير يعتبر عاملا مناسبا لظهور الوباء.