لقب البعض بـ السفير الشعبي للعلوم ونال عرفان العالم

رحيل عالم الفيزياء البريطاني ستيفن هوكينغ

توفي عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ عن 76 عاما، أمس، والذي يعتبر من أبرز علماء الفيزياء النظرية على مستوى العالم، ولكنه كان يعاني من التصلب الجانبي الضموري الذي تسبب له بالشلل وجعله لا يستطيع الكلام إلا بواسطة جهاز كومبيوتر، وتزامن رحيله مع الذكرى الـ 139 لميلاد العبقري الألماني ألبيرت انشتاين

ركز العالم الراحل في عمله على الجمع بين النظرية النسبية وميكانيك الكم لتفسير نشوء الكون وكيفية عمله، وقال في أحد الأيام هدفي بسيط وهو فهم كامل للكون: لم هو على حالته هذه ولم هو موجود بالإطلاق؟ إلا أنه كان أيضا مشاركا في الثقافة الشعبية مع ظهور له في أفلام مثل ستار تريك: ذي نيكست جينيريشن و ذي سيمبسونز ، فيما استعانت فرقة بينك فلويد بصوته أحيانا. توالت الإشادات بهوكينغ من علماء عبر العالم، وقالت عنه وكالة الفضاء الأمريكية (نازا) نظرياته فتحت عالما من الإمكانيات نقوم والعالم بأسره بدراستها. نتمنى أن تبقى محلقا مثل سوبرمان في ظل انعدام الجاذبية كما قلت لرواد محطة الفضاء الدولية في العام 2014 . أصبح هوكينغ أصغر أعضاء رويال سوساييتي وهي أعرق الهيئات العلمية البريطانية في سن الثانية والثلاثين. في 1979 عين أستاذا للرياضيات وهو منصب تولاه نيوتن من قبله، في جامعة كامبريدج التي انتقل إليها من جامعة أكسفورد من أجل دراسة علم الفلك النظري وعلم الكونيات. لم يكن يخشى أن يواجه رجال الدين معتبرا أن لا حياة بعد الموت في مقابلة مع صحيفة ذي غارديان العام 2011، وأوضح عشت مع إمكانية الموت المبكر في السنوات التسع والأربعين الأخيرة. أنا لا أخشى الموت لكني لست على عجلة من أمري. فلدي أشياء كثيرة أقوم بها أولا ، وأضاف أنظر إلى الدماغ على أنه جهاز كمبيوتر يتوقف عن العمل عندما تتعطل مكوناته. فلا جنة ولا حياة بعد الموت للحواسيب المتعطلة: هذه قصة خيالية للأشخاص الذين يخشون العتمة .