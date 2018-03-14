شريط الاخبار
عندما يبرر أردوغان إبادته للأكراد جشع الوكلاء وراء ارتفاع أسعار السيارات المركبة محليا الحكومة تشرع في إحصاء مداخيل الأسر لمباشرة تصويب الدعم خبراء ينتقدون توصيات أفامي بدفع الجزائر نحو الاستدانة الخارجية دليل خاص بالأئمة والعلماء لتبني خطاب إعلامي وسطي رحيل عالم الفيزياء البريطاني ستيفن هوكينغ مقاولون جزائريون لإنجاز كل مشاريع قطاع التربية الإدارة تضغط على طلبة المدارس العليا وتهددهم بالطرد محتجون يعتدون على سفارة الجزائر بباماكو وزارة الصحة تحذر من تفشي البوحمرون بالتجمعات السكنية الكبرى قائد أفريكوم يعتبرالجزائر شريكا مهما لأمريكا في الساحل مركب الوهرانية يشرع في إنتاج 30 ألف طن من السكر سحب حصة الحليب من الملبنات المتقاعسة سوناطراك تتجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود آفاق 2021 توزيع 102 سكن عدل و أل بي يا على مستخدمي ومتقاعدي الأمن الوطني المرأة المرعبة على رأس جهاز الاستخبارات الأمريكية بن غبريت تجتمع مع النقابات لتحديد مناصب الترقية لرتبتي أستاذ رئيسي ومكون مسبوق قضائيا يقتحم فيلا بحيدرة ويحاول قتل مالكتها العجوز رؤساء مكاتب الاتصال الوطنية يشيدون بخبرات الشرطة الجزائرية ميركل العهدة الرابعة بالأغلبية «عامل ترصيص صحي وشقيقه ترصداني واعتديا عليّ بمقر البلدية» اتفاقية شراكة بين مجمع «غلوبال» والمغاربية للإيجار المالي-الجزائر عام حبسا نافذا للمدير التجاري لشركة «كوكا كولا» وهران اتفاقيات تعاون بين الشركات الغذائية ومجمع النقل البحري»ناشكو» «سيال» تستحدث فرع الأوحال لتثمين بقاياها في الزراعة والصناعة تسجيل قرابة 06 ملايين مركبة في الجزائر نهاية 2017 وزارة التربية تفرج غدا عن تاريخ إجراء امتحانات البكالوريا تزكية مطلقة لسيدي السعيد لرئاسة إيجتيا مجددا الجيش سيحقق الاكتفاء الذاتي من الشاحنات والمحركات في 2019 تأخّر منح المساعدة المالية للمستفيدين من السكن الريفي والتساهمي الدفع في الطريق السيار شرق - غرب نهاية 2018 السفارة الأمريكية تنفي وجود قوات مارينز بالجزائر حملة جديدة لتجميع المهاجرين غير الشرعيين بالعاصمة وزير الداخلية الفرنسي يحل بالجزائر لمناقشة مكافحة الإرهاب والهجرة السرية المشاكل الداخلية تعقّد مأمورية المعارضة في التهيؤ للرئاسيات نحو استقالة جماعية للأطباء المقيمين توقيف مختلسي قرابة 7 ملايير سنتيم من بريد الجزائر الأفامي يدعو الحكومة للاقتراض الخارجي ويحذرها من سياسة طبع النقود عصابة نصبت على مواطنين وسلبتهم الملايير مقابل سكنات وهمية ولد علي يخطط لإزاحة حشفة من رئاسة اتحادية ذوي الاحتياجات الخاصة
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. رحيل عالم الفيزياء البريطاني ستيفن هوكينغ

لقب البعض بـ السفير الشعبي للعلوم ونال عرفان العالم

رحيل عالم الفيزياء البريطاني ستيفن هوكينغ

  14 مارس 2018 - 21:34   قرئ 57 مرة   0 تعليق   الوطني
رحيل عالم الفيزياء البريطاني ستيفن هوكينغ

توفي عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ عن 76 عاما، أمس،  والذي يعتبر من أبرز علماء الفيزياء النظرية على مستوى العالم، ولكنه كان يعاني من التصلب الجانبي الضموري الذي تسبب له بالشلل وجعله لا يستطيع الكلام إلا بواسطة جهاز كومبيوتر، وتزامن رحيله مع الذكرى الـ 139 لميلاد العبقري الألماني ألبيرت انشتاين

 

ركز العالم الراحل في عمله على الجمع بين النظرية النسبية وميكانيك الكم لتفسير نشوء الكون وكيفية عمله، وقال في أحد الأيام  هدفي بسيط وهو فهم كامل للكون: لم هو على حالته هذه ولم هو موجود بالإطلاق؟  إلا أنه كان أيضا مشاركا في الثقافة الشعبية مع ظهور له في أفلام مثل  ستار تريك: ذي نيكست جينيريشن  و ذي سيمبسونز ، فيما استعانت فرقة  بينك فلويد  بصوته أحيانا. توالت الإشادات بهوكينغ من علماء عبر العالم، وقالت عنه وكالة الفضاء الأمريكية (نازا)   نظرياته فتحت عالما من الإمكانيات نقوم والعالم بأسره بدراستها. نتمنى أن تبقى محلقا مثل سوبرمان في ظل انعدام الجاذبية كما قلت لرواد محطة الفضاء الدولية في العام 2014 . أصبح هوكينغ أصغر أعضاء  رويال سوساييتي  وهي أعرق الهيئات العلمية البريطانية في سن الثانية والثلاثين. في 1979 عين أستاذا للرياضيات وهو منصب تولاه نيوتن من قبله، في جامعة كامبريدج التي انتقل إليها من جامعة أكسفورد من أجل دراسة علم الفلك النظري وعلم الكونيات. لم يكن يخشى أن يواجه رجال الدين معتبرا أن لا حياة بعد الموت في مقابلة مع صحيفة  ذي غارديان  العام 2011، وأوضح  عشت مع إمكانية الموت المبكر في السنوات التسع والأربعين الأخيرة. أنا لا أخشى الموت لكني لست على عجلة من أمري. فلدي أشياء كثيرة أقوم بها أولا ، وأضاف  أنظر إلى الدماغ على أنه جهاز كمبيوتر يتوقف عن العمل عندما تتعطل مكوناته. فلا جنة ولا حياة بعد الموت للحواسيب المتعطلة: هذه قصة خيالية للأشخاص الذين يخشون العتمة .

ق.د

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات