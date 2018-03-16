أصحاب الممتلكات العقارية لهم الحق في الاستفادة من سكنات عمومية

شريط الاخبار
عندما يبرر أردوغان إبادته للأكراد جشع الوكلاء وراء ارتفاع أسعار السيارات المركبة محليا الحكومة تشرع في إحصاء مداخيل الأسر لمباشرة تصويب الدعم خبراء ينتقدون توصيات أفامي بدفع الجزائر نحو الاستدانة الخارجية دليل خاص بالأئمة والعلماء لتبني خطاب إعلامي وسطي رحيل عالم الفيزياء البريطاني ستيفن هوكينغ مقاولون جزائريون لإنجاز كل مشاريع قطاع التربية الإدارة تضغط على طلبة المدارس العليا وتهددهم بالطرد محتجون يعتدون على سفارة الجزائر بباماكو وزارة الصحة تحذر من تفشي البوحمرون بالتجمعات السكنية الكبرى قائد أفريكوم يعتبرالجزائر شريكا مهما لأمريكا في الساحل مركب الوهرانية يشرع في إنتاج 30 ألف طن من السكر سحب حصة الحليب من الملبنات المتقاعسة سوناطراك تتجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود آفاق 2021 توزيع 102 سكن عدل و أل بي يا على مستخدمي ومتقاعدي الأمن الوطني المرأة المرعبة على رأس جهاز الاستخبارات الأمريكية بن غبريت تجتمع مع النقابات لتحديد مناصب الترقية لرتبتي أستاذ رئيسي ومكون مسبوق قضائيا يقتحم فيلا بحيدرة ويحاول قتل مالكتها العجوز رؤساء مكاتب الاتصال الوطنية يشيدون بخبرات الشرطة الجزائرية ميركل العهدة الرابعة بالأغلبية «عامل ترصيص صحي وشقيقه ترصداني واعتديا عليّ بمقر البلدية» اتفاقية شراكة بين مجمع «غلوبال» والمغاربية للإيجار المالي-الجزائر عام حبسا نافذا للمدير التجاري لشركة «كوكا كولا» وهران اتفاقيات تعاون بين الشركات الغذائية ومجمع النقل البحري»ناشكو» «سيال» تستحدث فرع الأوحال لتثمين بقاياها في الزراعة والصناعة تسجيل قرابة 06 ملايين مركبة في الجزائر نهاية 2017 وزارة التربية تفرج غدا عن تاريخ إجراء امتحانات البكالوريا تزكية مطلقة لسيدي السعيد لرئاسة إيجتيا مجددا الجيش سيحقق الاكتفاء الذاتي من الشاحنات والمحركات في 2019 تأخّر منح المساعدة المالية للمستفيدين من السكن الريفي والتساهمي الدفع في الطريق السيار شرق - غرب نهاية 2018 السفارة الأمريكية تنفي وجود قوات مارينز بالجزائر حملة جديدة لتجميع المهاجرين غير الشرعيين بالعاصمة وزير الداخلية الفرنسي يحل بالجزائر لمناقشة مكافحة الإرهاب والهجرة السرية المشاكل الداخلية تعقّد مأمورية المعارضة في التهيؤ للرئاسيات نحو استقالة جماعية للأطباء المقيمين توقيف مختلسي قرابة 7 ملايير سنتيم من بريد الجزائر الأفامي يدعو الحكومة للاقتراض الخارجي ويحذرها من سياسة طبع النقود عصابة نصبت على مواطنين وسلبتهم الملايير مقابل سكنات وهمية ولد علي يخطط لإزاحة حشفة من رئاسة اتحادية ذوي الاحتياجات الخاصة
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. أصحاب الممتلكات العقارية لهم الحق في الاستفادة من سكنات عمومية

أصحاب الممتلكات العقارية لهم الحق في الاستفادة من سكنات عمومية

  16 مارس 2018 - 11:38   قرئ 47 مرة   0 تعليق   الوطني
أصحاب الممتلكات العقارية لهم الحق في الاستفادة من سكنات عمومية

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار أمس بالجزائر بأنه يمكن للمواطنين الذي يمتلكون آو سبق لهم  امتلاك أراضي أو سكنات في إطار الشيوع بان يستفيدوا من مختلف برامج السكن العمومي وفق شروط محددة.

ووضح السيد طمار في رده على سؤال شفوي خلال جلسة علنية بمجلس الأمة بأن الهبة أو الميراث سواء كانت قطعة أرض صالحة للبناء أو سكني والتي تشمل أكثر من شخص تجعل من الملكية مشاعة وبالتالي للمستفيد هنا الحق من الحصول على سكن عمومي.

في هذا الصدد قال الوزير أن المواطنين المستفيدين من هبة أو ميراث بالشيوع لا يتعدى مساحتها الغرفة الواحدة غير معنيين بالإسقاط من قائمة المكتتبين مشيرا إلى أنه على المعنيين التقدم بطعون في حالة إقصائهم من اجل إعادة النظر في ملفاتهم.

كما كشف بأنه يجري العمل على التدقيق في المعايير التي تسمح من الحكم إذا ما كان نصيب الفرد من الهبة او الميراث يمثل سكنا بذاته أم لا غير أنه لا يحق للمستفيد من هبة أو ميراث منفردا أن يستفيد من سكن عمومي تحقيقا لمبدأ العدالة في توزيع السكنات ومنع أصحاب العقارات من الاستفادة من السكنات المخصصة لفئات أولى من غيرها, يضيف الوزير.وفي رده على سؤال آخر يخص مشروع القطب الجامعي بولاية المدية ارجع الوزير التأخر الذي يعرفه إلى الطبيعة الصخرية للمنطقة والنزاعات حول الملكية العقارية ومتطلبات إدماج مشروع السكة الحديدية ونقص الاعتمادات المالية في  السنتين الاخيرتين.لكن- يضيف الوزير- سيتم الشروع ابتداء من مارس الجاري في استلام هذا القطب  الذي تبلغ قيمة انجازه 8 ملايير دج على مراحل إلى استكماله نهائيا.

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات