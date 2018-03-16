أويحيى يستقبل وزير الداخلية الفرنسي

استقبل الوزير الأول أحمد أويحيي أمس بالجزائر العاصمة وزير الدولة وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب الذي يجري زيارة عمل إلى الجزائر حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

و جرى الاستقبال حسب البيان بحضور وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية نور الدين بدوي و قد حل السيد كولومب أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة ليترأس يوم الخميس بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال لقاء مع نور الدين بدوي يجمع الولاة الجزائريين بنظرائهم الفرنسيين.

و يشكل هذا اللقاء الذي يندرج في إطار المبادلات والتعاون اللامركزي بين وزارتي الداخلية لكلا البلدين فرصة لإثراء و تعزيز المبادلات ذات الاهتمام المشترك بين وزارتي الداخلية على مستوى البلدين فيما يتعلق بالحكامة المحلية لا سيما في مجال التنمية الاقتصادية للإقليم و تسيير المراكز الحضرية الكبرى و كذا تسيير حالات الأزمات و المخاطر الكبرى. و أكد الوزيران في تدخل لهما لدى افتتاح اللقاء الذي نظم تحت موضوع "تعاون مركزي" أهمية تبادل المبادرات بين البلدين و إبراز السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي أكثر فأكثر.