مالي تعتذر عن حادثة الاعتداء على سفارة الجزائر

أدانت الحكومة المالية الاعتداء على السفارة الجزائرية في مالي، وقالت أن هذا العمل غير الودي.

وأنها تعلم بأنه تم فتح تحقيق من أجل البحث عن المنفذين والمدبرين المحتملين.

كما أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالية، أن الحكومة تعرب لحكومة الجزائر عن أسفها.

أشار إلى أنّ الحكومة تذكر بأن ممثليات الدول والمؤسسات كانت وتظل غير قابلة للانتهاك.

وأن كل مساس بتلك المقرات و المستخدمين الدبلوماسيين يشكل مساسا بصورة مالي.

و خلصت الوزارة إلى أن الحكومة تؤكد لمستخدمي سفارة الجزائر وجميع الهيئات الدبلوماسية بمالي، تمسكها باحترام الاتفاقيات الدولية.

وعزمها على توفير الحماية لهم وضمان أمن أماكن عملهم وإقامتهم”.

قد أعلنت حكومة مالي اليوم الخميس أن مجموعة من المتظاهرين قامت يوم الإثنين الماضي بالاعتداء على مقرات سفارة الجزائر بمالي.

وجاء في بيان أن حكومة جمهورية مالي تنهي إلى علم المجموعة الوطنية والدولية، أن مجموعة من المتظاهرين قد اعتدت على مقرات السفارة الجزائرية يوم الإثنين 12 مارس 2018″.