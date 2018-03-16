اختلالات تطبيق القوانين تعيق ادماج الاشخاص المعاقين في الحياة الاجتماعية

كشف المجلس الوطني لحقوق الانسان بمناسبة احياء اليوم الوطني للأشخاص المعاقين أن اندماج هذه الفئة في الحياة الاجتماعية والعامة يبقى يواجه عوائق مرتبطة باختلالات في تطبيق الترسانة القانونية المعززة لحقوق الأشخاص، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود في مجال حماية حقوق الأشخاص في حالة إعاقة والتكفل بهم.

وأفاد المجلس في بيان له أن الأمر يتعلق بالتذكير بحقوق الأشخاص في حالة إعاقة ودعم التكفل بهم، وأشار المجلس إلى أنه رغم الجهود المعتبرة المحققة في هذا المجال إلا أن مشاركتهم الكاملة واندماجهم في الحياة الاجتماعية والعامة يبقى يواجه عوائق مرتبطة باختلالات في تطبيق الترسانة القانونية المعززة لحقوق الأشخاص.

وأكد المجلس، في هذا الصدد، أن نقص بيانات نوعية وكمية موثوقة مصنفة على أساس الجنس ونوع الإعاقة يعد عاملا حاسما من أجل تكفل أمثل بحقوق الأشخاص المعاقين.

لهذا الغرض، دعا المجلس السلطات العمومية المعنية إلى العمل على جمع هذه البيانات بغية ضمان نجاعة السياسات العامة ذات الصلة بحقوق الأشخاص في حالة إعاقة، داعيا في نفس السياق إلى تعزيز متابعة تنفيذ هذه السياسات العامة وتقييمها.

بوعلام حمدوش