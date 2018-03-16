"المحور اليومي" تنشر تفاصيل مشروع قانون الجباية المحلية الجديد

أعراس بـ"دي.جي" مقابل ضريبة ونهاية عهد رفع القمامات مجّانا !

-الحكومة تستعيد رسوما جبائية أُلغيت سابقا بسبب العشرية السوداء

-"بروسي" بـ5 ملايين سنتيم لمن يرمي قمامته بعد مرور شاحنة البلدية

أعادت الحكومة بموجب مشروع قانون الجباية المحلّية رسوما ضريبية، كان يدفعها المواطن خلال السنوات الماضية، وتم إيقافها بسبب الأزمة الأمنية سنوات التسعينات، من بينها الضريبة على تنظيم الحفلات والأعراس، كما استحدثت رسوما جديدة في إطار حماية البيئة، وبات الجزائري الذي يرمي قمامته عشوائيا أمام عقوبة غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين سنتيم يدفعها لخزينة البلدية وفي حال لم يدفعها يُتابع بتهمة "التهرّب الضريبي".

لم تعد مصالح البلدية مجبرة على رفع "قمامة" المواطنين مجّانا، بل إن المواطن أصبح ملزما بدفع رسم جديد يسمى "الرسم على رفع القمامات المنزلية"، وهي ضريبة قديمة لغير أنها لم تكن مطبّقة، كما بات الجزائريون ملزمون بالدّفع مقابل تنظيم حفلاتهم وأعراسهم، بالمقابل حرصت الحكومة على وضع تحصيل الجباية المحلية تحت رقابة مرصد وطني يقدّم تقريرا سنويا إلى وزير الدّاخلية، وكرّست مبدأ التضامن بين البلديات لإنهاء مصطلحات بلدية "غنية" وأخرى "فقيرة". كما أعاد القانون الضريبة على رخص البناء التي كانت سارية وتوقفت خلال العشرية السوداء.

ثمانية مصادر تمويل جديدة لخزينة الجماعات المحلية

استحدث النصّ ثمانية مصادر تمويل لخزائن البلديات والولايات والصندوق الوطني للتضامن ما بين البلديات، ونجد في نصّ المادة 13 من مشروع قانون الجباية المحلية، الذي اطّلعت "المحور اليومي"، على نسخة منه، فرض الرسم على النشاط المهني، الرسم العقاري، الرسم على السكن، رسم الإقامة، الرسم على الرخص العقارية، الرسم الخاص على الإعلانات والصفائح المهنية، الرسم على رفع القمامات المنزلية والرسم على الحفلات والأعراس، وذلك في إطار إلزام الجماعات المحلية على التسيير الذاتي.

"بروسي" بـ 5 ملايين سنتيم لكلّ من يرمي قمامته عشوائيا !

شدّدت الحكومة التدابير الجبائية في سبيل حماية البيئة، عن طريق فرض رسم على المواطنين يدفعونه للبلدية مقابل جمع قماماتهم المنزلية، وهو من بين ثمانية رسوم تعود بصفة كلية لفائدة الجماعات المحلية. ويتم تحديد ضريبة جمع القمامة سنويا باسم مالك البناية أو المنزل أو باسم مستغل البناية وتدفع هذه الضريبة من طرف المستأجر.

ويتّضح من هذه التدابير الجبائية الجديدة، أنها تستهدف القضاء على العشوائية في رمي القمامات التي تؤرّق الساكنة ولم ينفع معها قيام البلديات بتخصيص شاحنات ليل نهار لجمع القمامات المنزلية.

وفي حالة عدم دفع الرسم، يطبق رئيس البلدية زيادة بنسبة 15 بالمائة من المبلغ المستحق مع إمكانية متابعة المواطن قضائيا بتهمة "التهرّب الضريبي"، وفقا لما تنص عليه المادة 77 من المشروع.

وحدد القانون الضريبة ما بين 1000 دج و1500 دج على كل محلّ ذي استعمال سكني وما بين 3000 دج و12000 دج على كل محل ذي استعمال مهني أو تجاري أو حرفي، وما بين 8 آلاف و23 ألف دج على الأراضي المهيأة للتخييم والمقطورات وما بين 20 ألف و130 ألف على كلّ محل ذي استعمال صناعي أو تجاري أو حرفي. ويحدد المجلس الشعبي البلدي بموجب مداولة قبل الأول من أكتوبر من كلّ سنة المبلغ الذي يطبق على كلّ صنف من المحلات ليكون قابلا للتطبيق خلال السنة القادمة.

ويعاقب النصّ كلّ مواطن يقوم برمي أو إهمال النفايات المنزلية وما شابهها أو يرفض استعمال نظام جمع النفايات، الموضوع تحت تصرّفه بغرامة مالية تتراوح قيمتها ما بين 500 دج إلى 5000 دج يدفعها لفائدة ميزانية البلدية، كما يعاقب القانون كل شخص يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا، قام برمي النفايات عشوائيا، بغرامة مالية تتراوح ما بين مليون سنتيم إلى 5 ملايين سنتيم.

2000 دج رسم على "الزردات" والأعراس بالـ"دي.جي"!

"الرسم على الحفلات والأعراس"، هي ضريبة جديدة سيضطرّ الجزائريون إلى دفعها للبلدية، عند تنظيم "زرداتهم" وأعراسهم. وتنص المادة 109 من المشروع: "يؤسس رسم لفائدة البلديات التي تُنظم عبر إقليمها حفلات وأفراح عائلية من طرف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، يستحق الرسم من طرف المستفيدين من تنظيم بالموسيقى، الحفلات والأفراح ذات الطابع العائلي أو الحفلات الأخرى".

وحدد المبلغ المدفوع إلى خزينة البلدية، ما بين 500 دج إلى 1000 دج عن كل يوم عندما لا تتعدى مدة الحفل الساعة السابعة مساء، وترفع الغرامة إلى 2000 دج إذا ما تعدى العرس الساعة السابعة مساء. ويعفى من هذه الضريبة الأشخاص المعوّقون.

"تيليطون" ما بين البلديات للقضاء على "الطبقية" في تصنيفها

ورسّم مشروع القانون الجديد للجباية المحلية، نظاما جديدا للتضامن بين البلديات، تقدّم فيه البلديات الموسومة بـ"الغنية" إعانات لأخرى "فقيرة"، لينهى عهد الطبقية بين البلديات، حيث يمنح النص للبلديات التي لها موارد مالية معتبرة أن تمنح اعانات لفائدة بلديات أخرى بموجب مداولة وعبر ميزانية الولاية، وتكريس مبدأ التعويض المضمون من طرف الدولة لفائدة الجماعات المحلية ولأول مرة تم إنشاء ميكانيزم التضامن المالي لتمويل التنمية المحلية. ويتكفّل بجمع هذه الإعانات "الصندوق الوطني للتضامن ما بين البلديات"، يتمّ تمويله عن طريق الرسوم والجبايات التي يصل عليها بنسب متفاوتة يتقاسمها مع خزينة البلدية والولاية.

وتضمن القانون الجديد مستجدات لصالح البلديات تتعلق بتأسيس صلاحيات جبائية لفائدة البلديات والولايات، حيث يمكنها اتخاذ مداولات لتحديد تعريفات الرسوم التي ستصل والإعفاءات والتخفيضات المرتبطة بفئات معينة من المساهمين المحليين وكذا الغرامات الجبائية، كما يمكن للمجالس الولائية مباشرة مناقشة السياسة الجبائية المحلية وتقترح الميكانيزمات التي من شأنها تحسين الموارد الجبائية للبلديات والولايات.

وفي إطار التعاون ما بين المصالح الجبائية والجماعات المحلية تم إنشاء لجان محلية للجباية المحلية على مستوى كل بلدية وكل ولاية مكلفة بمتابعة السياسة الجبائية للجماعة المحلية، كما تشارك الجماعات المحلية في عمليات الإحصاء السنوي للمكلفين بالضريبة والنشاطات والأملاك غير المنقولة التي تباشرها مصالح الضرائب.

هؤلاء معفيون من الضرائب المحلية

واتّبع النصّ المحدد لتنظيم الجباية المحلية، ما تضمنه قانون الاستثمار من حيث الإعفاءات الجبائية التي يستفيد منها بعض التجار والحرفيين والمستثمرين، حيث استثنى الشباب أصحاب المشاريع في إطار "أونساج" و"كناك" والقرض المصغر لمدة ثلاث سنوات، وترفع إلى مدة ست سنوات بالنسبة للمناطق التي يجب ترقيتها. كما تستفيد من الإعفاء وكالات السياحة والسفر والمؤسسات الفندقية لمدة 3 سنوات حسب حصة رقم أعمالها بالعملة الصعبة، إلى جانب شركات رأسمال المخاطرة التي تستفيد لمدة 5 سنوات والحرفيين التقليديين لمدة 10 سنوات.

تحصيل الجباية المحلية تحت مراقبة الحكومة

وأخذت الحكومة بعين الاعتبار التبذير الحاصل في بعض البلديات وكذا التهرّب الضريبي، فاستحدث القانون الجديد للجباية المحلية، مرصدا وطنيا لمتابعة تحصيل الجباية المحلية، مهمته إعداد تقرير سنوي حول وضعيتها ومساهمتها في تمويل الجماعات المحلية. ويتشكل المرصد من منتخبين محليين ووطنيين وإطارات مركزية ومحلية وخبراء وأساتذة جامعيين.

ضريبة على "فيلات" وقصور الأثرياء

فرض المشروع رسما جبائيا على السكن والإقامة، حيث تشكل الضريبة على السكن المحلات ذات الطابع السكني أو المهني. وحدد قيمتها ما بين 300 دج و1200 دج بالنسبة للسكنات الواقعة في جميع البلديات، و600 دج و2400 دج للبنايات الواقعة على مستوى أربع ولايات كبرى: الجزائر، عنابة، قسنطينة ووهران. ويتم اقتطاع هذا الرسم عن طريق فواتير الكهرباء والغاز.

بالنسبة للرسم على الإقامة، فهي ضريبة جديدة، على المؤسسات الفندقية التابعة لأشخاص معنويين أو طبيعيين، وتعفى من هذه الضريبة دور الشباب والروضات والمسافرين لتلقي العلاج المستفيدين من صندوق الضمان الاجتماعي.

حكيمة ذهبي