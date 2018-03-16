وزير الداخلية الفرنسي يدعو الجزائر لتجاوز ملفات الذاكرة والتاريخ !!

دعا وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، إلى تجاوز ملف الذاكرة والتاريخ، لتصحيح العلاقات بين الجزائر وباريس قائلا إنه «يتعيّن على الجزائر وفرنسا فتح صفحات جديدة للسماح للبلدين بالتقدم نحو الأمام، لأن العلاقات القديمة التي تربط البلدين تاريخها مؤلم، ولديه طابع خاص»، في تصريحات مناقضة للتقدم الذي عرفه ملف استرجاع جماجم المقاومين الجزائريين واسترجاع الأرشيف بشهادة الطرفين.

أوضح وزير الداخلية الفرنسي، أن «الشوائب التاريخية بين البلدين لا تمنع من رفع تحديات عديدة»، وهو ما يناقض تصريحات السفير الفرنسي بالجزائر كزافييه دريونكورت أن السلطات الجزائرية قد قدمت طلبا رسميا في ديسمبر الماضي لاسترجاع الجماجم، وأضاف البيان «كخطوة أولى، تم في ديسمبر الماضي، تقديم طلب رسمي لوزارة الخارجية الفرنسية من طرف السفير الجزائري، لاسترجاع جماجم المقاومين، على أن تكون الخطوة الثانية مسح «الجماجم» من التصنيف الوطني للتراث الفرنسي»، أما الخطوة الثالثة فتتعلق «بإصدار الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ لقانون يسمح لاستعادة الجزائر للجماجم» مشيرا إلى أنه تم حاليا تقديم مشروع القانون بانتظار الخطوة الرابعة والمتمثلة في التصويت على هذا القانون، وهو ما أكده وزير المجاهدين الطيب زيتوني الذي قال إن عملية استعادة جماجم المقاومين الجزائريين «تسير في الاتجاه الصحيح»، مضيفا في حديثه عن قضية الأرشيف أن «هناك إرادة من الطرفين لدراسة الملف من قبل مختصين في إطار لجنة مختلطة».

«التحقيقات في مقتل الجزائريين بمرسيليا متواصلة وأشرف عليها شخصيا»

من جهة أخرى، أوضح وزير الداخلية الفرنسي أن العدالة تحقق في موجة القتل التي تعرض لها جزائريون مغتربون أغلبهم من ولاية خنشلة خلال الشهور الماضية، موضحاً أن «التحقيقات ستصل في نهاية المطاف إلى نتائج»، وأنه سيسهر شخصياً على تتبع ما ستسفر عنه هذه التحقيقات، كما أفاد بأن «هذه الجرائم لن تعكر صفو العلاقات بين البلدين».

«طلبات لجوء الجزائريين في فرنسا ترتفع رغم تسهيلات الحصول على «الفيزا»

في سياق متصل، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب إن بلاده تقدم عددا كبيرا من التأشيرات للجزائريين، متسائلا عن جدوى إقبالهم على طلب اللجوء في فرنسا، ومشددا على ضرورة معالجة واحدة لملفي التأشيرات واللجوء، وقال كولومب إن فرنسا «تقدم عددا كبيرة من التأشيرات للجزائريين، فكيف نفسر طلبات اللجوء؟ لا نحتاج لطلب اللجوء في فرنسا، وهذه ملفات يجب أن نعالجها معا»، حيث أحصت 2500 جزائري طلبوا اللجوء في فرنسا سنة 2017 أي أكثر من 25 بالمئة عن العام السابق، وأكد كولومب أن على الجزائر وفرنسا أن تعملا سويا «لإفشال شبكات تهريب المهاجرين» وإيجاد «قطب استقرار» في حوض البحر الأبيض المتوسط، قائلا إن البلدين «يعملان في مناخ دولي غامض لإيجاد قطب من الاستقرار والازدهار والنمو في ضفتي البحر الأبيض المتوسط».