تجاوزت نسبة المؤيدين لاقتراح تأجيلها 71 بالمائة

رسميا.. امتحانات شهادة البكالوريا بعد رمضان

كشفت نتائج الاستشارة الوطنية التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية حول موعد إجراء امتحانات شهادة البكالوريا عن تصويت أزيد من 71 بالمائة لصالح تأجيل تاريخها إلى ما بعد شهر رمضان من 19 إلى 24 جوان، بينما لم تتعد نسبة المؤيدين لاقتراح الإبقاء على الرزنامة السابقة التي حددتها الوزارة من 03 إلى 07 جوان، 28.70 بالمائة، وأعربت معظم النقابات وجمعيات أولياء التلاميذ عن ارتياحها لهذه النتائج التي تخدم مصلحة التلاميذ بالدرجة الأولى حيث سيتمكن الأساتذة خاصة في الولايات التي شهدت انقطاعا عن الدراسة لمدة ثلاثة أشهر من استدراك الدروس الضائعة وإنهاء المقرر الدراسي في أوانه.

كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت عن نتائج الاستشارة الوطنية لإبداء الرأي حول فترة إجراء امتحان شهادة "الباك"ا لدورة 2018 والتي أبانت أن مجموع النسب المؤيدة لإقتراح تأجيل موعد الإمتحانات إلى ما بعد شهر رمضان

وذلك خلال أيام 19-20-21-23-24 جوان 2018 بلغت 71.3 بالمائة، حيث بلغت نسبة التلاميذ المترشحين لامتحان شهادة البكالوريا المؤيدين لاقتراح التأجيل 72.40 بالمائة، ونسبة أساتذة التعليم الثانوي المؤيدين لذات الاقتراح 61.75 بالمائة، ومدراء الثانويات 67.20 بالمائة، أما نسبة مفتشي التربية الوطنية المؤيدين لاقتراح التأجيل بلغت 69.09 بالمائة.

وأكدت وزيرة التربية الوطنية على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أن مجموع النسب المؤيدة لإقتراح الإبقاء على الرزنامة السابقة لموعد إجراء امتحانات "الباك" والمتمثلة في أيام 3-4-5-6-7 جوان 2018 لم تتجاوز 28.70 بالمائة، حيث بلغت نسبة تصويت التلاميذ المترشحين للإمتحان المذكور المؤيدين لاقتراح إبقاء التواريخ السابقة 27.60 بالمائة، وبلغت نسبة أساتذة التعليم الثانوي المؤيدين لذات الاقتراح 38.25 بالمائة، أما نسبة تصويت مدراء الثانويات فقد بلغ 32.80 بالمائة، أما نسبة تصويت مفتشي التربية الوطنية فقدر بـ 30.91 بالمائة.

وأعربت معظم النقابات وجمعيات أولياء التلاميذ عن ارتياحها لهذه النتائج التي تخدم مصلحة التلاميذ بالدرجة الأولى حيث سيتمكن الأساتذة خاصة في الولايات التي شهدت انقطاعا عن الدراسة لمدة ثلاثة أشهر من استدراك الدروس الضائعة وإنهاء المقرر الدراسي في الآجال المحددة، حيث اعتبر رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية "الانباف" صادق دزيري أن تأخير موعد إجراء البكالوريا إلى ما بعد شهر رمضان من شأنه أن يكون في صالح التلاميذ المقبلين على اجتياز هذا الامتحان وهذا بالرغم من المتاعب التي سيتلقاها الأساتذة أثناء عملية التصحيح والتي قد تتأخر إلى ما بعد 4 جويلية تاريخ خروجهم في العطلة الصيفية.

في ذات السياق أكد الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية بلعمور لغيظي أن تأخير موعد البكالوريا سيسمح للتلاميذ باجتيازه في أحسن الظروف لاسيما وأن التاريخ المقرر سابقا "يتزامن مع شهر الصيام الذي يؤثر سلبا على أداء التلاميذ وتركيزهم"، كما عبرت الاتحادية الوطنية لعمال التربية على لسان عضو مكتبها الوطني صالح جغلولي عن ارتياحها للاستشارة التي أطلقتها وزيرة التربية الوطنية، معتبرة أن تأخير موعد البكالوريا "يخدم مصلحة التلميذ ويمنحه الوقت اللازم لمراجعة الدروس واستدراكها خاصة في الولايات التي شهدت اضطرابات في الدروس وفي مقدمتها البليدة وبجاية" كما أعربت رئيسة الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ جميلة خيار، عن تأييدها لتأخير موعد البكالوريا مشيرة إلى انه مطلب تقدمت به الفدرالية إلى وزارة التربية الوطنية بعد "متابعتها الدقيقة لتبعات إضراب المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار"كنابست".

نبيل شعبان