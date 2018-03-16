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طمار يدعو المعنيين بالطعن في حالة إقصائهم

إعفاء ممتلكات "الشيوع" من "غربال" وزارة السكن

  16 مارس 2018 - 16:13   قرئ 82 مرة   0 تعليق   الوطني
إعفاء ممتلكات "الشيوع" من "غربال" وزارة السكن

مكنت وزارة السكن والعمران والمدينة المواطنين الذين يمتلكون، أو سبق لهم امتلاك، أراض أو مساكن في إطار "الشيوع" الاستفادة من مختلف برامج السكن العمومي وفق شروط محددة من طرف الوزارة

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار في رده على سؤال شفوي خلال جلسة علنية بمجلس الأمة بأن الهبة أو الميراث، سواء كانت قطعة أرض صالحة للبناء أو مسكن، والتي تشمل أكثر من شخص تجعل من الملكية مشاعة، مضيفا أن للمستفيد في مثل هذه الحالة الحق في الحصول على سكن عمومي، كما أن المواطنين المستفيدين وحدة سكنية في إطار هبة أو ميراث بالشيوع لا تتعدى مساحتها الغرفة الواحدة، غير معنيين بالإسقاط من قائمة المكتتين، مشيرا إلى أنه على المعنيين التقدم بطعون في حالة إقصائهم من اجل إعادة النظر في  ملفاتهم.

في ذات السياق، وكما كشف وزير السكن بأنه يجري العمل على التدقيق في المعايير التي تسمح من الحكم إذا ما  كان نصيب الفرد من الهبة أو الميراث يمثل سكنا بذاته أم لا، غير أنه لا يحق للمستفيد من هبة أو ميراث منفردا، أن يستفيد من سكن عمومي تحقيقا لمبدأ العدالة في توزيع السكنات ومنع أصحاب العقارات من الاستفادة من  السكنات المخصصة لفئات أولى من غيرها، يضيف الوزير، وفي رده على سؤال آخر يخص مشروع القطب الجامعي بولاية المدية أرجع الوزير التأخر الذي يعرفه إلى الطبيعة الصخرية للمنطقة والنزاعات حول الملكية  العقارية ومتطلبات إدماج مشروع السكة الحديدية ونقص الاعتمادات المالية في  السنتين الأخيرتين، لكن سيتم الشروع ابتداء من مارس الجاري في استلام هذا القطب الذي تبلغ قيمة انجازه 8 ملايير دينارعلى مراحل إلى استكماله نهائيا.

ن شعبان

 

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