تدابير واجراءات تحفيزية لذوي الاحتياجات الخاصة

ميباركي يؤكد على التزام الدولة بتوفير مناخ يكثف لإدماج المعاقين حركيا

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد ميباركي من بومرداس أمس الأول، عن التزام الدولة ببذل المزيد من الجهود في توفير "مناخ وشروط أكثر تكيفا لإدماج المعاقين حركيا" في مراكز التكوين المهني بهدف اكتسابهم حرفة في إطار ما سخره القطاع من إمكانيات وتدابير تسمح لهم بالإندماج في الحياة المهنية.

قال الوزير خلال إشرافه على الاحتفالات باليوم الوطني لذوي الإحتياجات الخاصة بمركز التكوين والتعليم المهني بقورصو "إن التكوين المهني لفئة الشباب المعاقين جسديا هدف ذو أولوية" مؤكدا أن كل متخرج معاق من التكوين المهني يستفيد مباشرة من القرض المصغر في إطار وكالة "اونجام" من أجل التكفل بهذه الفئة من المجتمع"، وأكد ميباركي على مواصلة العمل وفق هذه الديناميكية وذلك بتحسين ظروف التكوين والحياة المهنية داخل مؤسسات التكوين المهني ومن خلال ذلك توسيع عروض التكوين بالشراكة مع كل الهيئات والجمعيات المعنية لتسهيل عملية ادماج فئة ذوي الإحتياجات الخاصة من خلال تدابير تحفيزية وضعت في هذا الجانب كإعفاء الشباب المعاقين جسديا من اختبارات ومسابقات الالتحاق بمعاهد التكوين والترخيص لهذه الفئة الالتحاق بالتكوينات بمختلف المستويات دون اشتراط مستوى دراسي معين وعامل السن، والأولوية في الإيواء وتكفل الدولة بدفع منحة للممتهنين في مدة 12 شهرا الأولى مهما كانت مدة التكوين ، و على مستوى التنظيم البيداغوجي ـ أضاف ـ الوزير أنه تم اعتماد صيغ مختلفة قصد الاستجابة للحاجيات الخاصة بالأشخاص المعاقين جسديا و تدعيم قدرات استقبالهم من أجل توفير تكوين مهني مكيف مثلما يوفره نمط التكوين الإقامي الذي يساعد إدماج المتربصين قدر الإمكان في الفروع العادية على مستوى المؤسسات القريبة من مقر سكناهم.

ضاوية م