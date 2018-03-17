لوح: الإصلاحات القضائية وسعت حظوظ المرأة للمشاركة في المجالس المنتخبة

قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أنّ الإصلاحات القضائية وسعت حظوظ المرأة للمشاركة في المجالس المنتخبة.

وأكّد لوح خلال الجلسة الإفتتاحية للندوة الدولية حول ترقية المشاركة السياسية للمرأة،أنّ الجزائر حققت مكاسب هامة في ترقية المرأة في المجالات السياسية.

وهذا تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

مشيرا إلى أنّ، هذه المكاسب يبقى يميزها إصلاحان هامان عرفهما الدستور في مجالات ترقية المرأة

و هما إصلاح 2008 والثاني في 2016.

حيث أسس الإصلاحان توسيع حظوظ المرأة للمشاركة في المجالس المنتخبة وتعديل المنظومة التشريعية لحمايتها.