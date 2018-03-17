انطلاق الطبعة ال 50 لعيد الزربية في غرداية

تميز افتتاح الطبعة ال 50 لعيد الزربية (السجاد) الذي تحييه سنويا عاصمة وادي ميزاب (غرداية) أحد المناطق السياحية بالجزائر اليوم السبت بتنظيم في أجاء بهيجة موكب يضم حوالي عشرين عربة مزينة بأجود وأفخر الصناعات التقليدية على رأسها الزربية .

وفي موكب أنيق عبرت العربات المزينة بالزرابي ومختلف أنواع منتجات الصناعة التقليدية التي تمثل مختلف مناطق ولاية غرداية شارع الأمير عبد القادر حيث تزين هذا الشارع الرئيسي بحلة جميلة صاحبتها أنغام ''القرقابو'' الفلكلورية.

واستمرت مسيرة موكب العربات المزينة بالزرابي الموشحة بالرموز والأشكال التي تبرز العمق الاجتماعي والثقافي التاريخي لكل منطقة من مناطق الولاية بحضور السلطات المحلية وعديد المدعوين وضيوف الشرف.