مصالح الصحة العسكرية تتدخل لتطويق البوحمرون بالجنوب

أمرت قيادة الجيش الوطني الشعبي مصالح الصحة العسكرية بالنواحي العسكرية السادسة بتمنراست، الرابعة بورقلة، والثالثة بشار، التجند لمواجهة داء البوحمرون الذي يجتاح عددا كبيرا من ولايات الجنوب والتنسيق مع مديرية الصحة التي تقع تحت اختصاص تحت دائرة هذه النواحي خصوصا بعد تسجيل وفيات في صفوف البدو الرحل يشتبه إصابتها بالحصة.

تدخلت فرق خاصة لمديريات الصحة العسكرية ببعض ولايات الجنوب خلال هذا الأسبوع من أجل تطعيم الأطفال باللقاح المضاد للحصبة والحصبة الألمانية خصوصا بالمناطق النائية والمناطق التي يقطنها البدو الرحل كما أسدت الطواقم الطبية العسكرية النصائح عائلات هؤلاء حول كيفية التعامل مع الداء، في وقت تطوع عدد من الأطباء من المستشفيات الجامعية بالشمال لتقديم يد العون لزملائهم بالمناطق النائية والانضمام إلى فرق المتطوعين لتنظيم حملات التلقيح وتمكين أطفال وأبناء البدو والرحل من الحصول على جميع اللقاحات التي حرموا منها منذ ولادة بعضهم.

يحدث هذا في وقت تشتبه مصالح الصحة في وفاة سبعة أشخاص من البدو والرحل بولاية تمنراست أن يكون سبب وفاتهم اصابتهم بداء البوحمرون، حيث تم نقلهم إلى مستشفى الولاية بعدما وافتهم المنية في الصحراء.

وقد كشف مدير الوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال فورار عن إحصاء مجموع 2317 حالة حصبة «بوحمرون» عبر 13 ولاية من الوطن منها 1047 حالة بولاية الوادي و797 حالة بولاية ورقلة، مضيفا أنه لم تسجل حالات وفاة أخرى عدا الخمس المسجلة منذ ظهور هذا الوباء في 25 جانفي 2018 بولاية الوادي.

وأكد المتحدث أنه تم إرسال أربع فرق من طرف وزارة الصحة منذ شهر جانفي المنصرم، إلى هاتين الولايتين، إضافة إلى ولاية ايليزي موضحا أنه تم في إطار هذه البعثات تلقيح 112000 شخص بولاية الوادي و68000 أخرين في ورقلة، وأرجع نفس المسؤول ظهور هذا الوباء إلى الاضطرابات التي ميزت حملة التلقيح ضد حصبة «بوحمرون» في مارس 2017 بسبب «تردد» الأولياء في القيام بذلك، مشيرا إلى أن 45 بالمئة فقط من الأطفال تلقوا التلقيح مقابل نسبة 95 بالمئة التي كانت منتظرة وعليه فان هذا التقصير يعتبر عاملا مناسبا لظهور الوباء.

وحذر المتحدث المواطنين من خطورة هذا الداء الفيروسي والأكثر انتقالا سواء بالنسبة للأطفال أو الكبار، ومن ثمة ضرورة التحلي باليقظة بمجرد ظهور حالة إصابة بالحصبة، مطمئنا حول سلسلة التبريد الخاصة باللقاحات التي لا يمكن التشكيك فيها بما أن فترة انتهاء صلاحية هذه اللقاحات لن تكون قبل جويلية 2018، ودعا ممثل وزارة الصحة السكان إلى تسهيل عمل الفرق الصحية الساهرة على تقديم هذه اللقاحات واصفا التردد في التلقيح بغير المبرر، موضحا أنه كان يمكن تفادي هذا الوباء لو تمت عملية التلقيح على أكمل وجه.