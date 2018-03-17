المحكمة أدانت طليقها بعشر سنوات نافذة

رئيسة جمعية مكافحة السرطان بباب الوادي ... قصّة امرأة تعرّضت للتعنيف الزوجي

تعود «المحور اليومي»، إلى تفاصيل قضية رئيسة جمعية مكافحة السرطان، بمستشفى «لمين دباغين» لباب الوادي، والتي تعرّضت إلى محاولة اغتيال على يد طليقها، الذي حُكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذة، من طرف محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، الخميس الماضي.

وفقا لشهادة الضحية، التي تعدّ واحدة من مئات الحالات للنساء اللواتي يتعرضّن للتعنيف من قبل أزواجهنّ، بعد الطلاق، فإنّ الجاني المدعو «ش.مسعود»، كان يترصد طليقته وأبنائه، وحوّل حياتهم إلى جحيم منذ أربع سنوات (عام الطلاق)، حيث كان يزورهم في المدرسة ويقوم بتهديدهم بـ «قتل» والدتهم إن لم تدفع له ما قام بصرفه عليها وعلى أبنائه منذ تاريخ الزواج العام 1999.

حسب ما روته الضحية التي زارت مقر «المحور اليومي»، صبيحة أمس، مرفوقة بشقيقتها، وهي في وضعية نفسية لا تحسد عليها جرّاء الصدمة التي تعرّضت لها، فإنها ليست المرة الأولى التي يترصدها فيها، حيث سبق له أن تعرّض لها وهي تهمّ بالخروج من المدرسة بعدما تقوم بإدخال ابنتها إلى القسم، مضيفة أنه كان قد هدّدها بالقتل في رسالة نقلها لها ابنها ذو الـ 17 ربيعا، لكنّها لم تأخذها على محمل الجد، كونها لا تتوقّع أنه يستطيع تنفيذ جريمة قتل. كلّ ذلك حصل –تقول الضحية-عندما شاهد روبورتاجا حولها بثته قناة تلفزيونية خاصّة، يتعلق بترشحها للانتخابات التشريعية الماضية، حيث توجّه لابنه وأبلغه بأنه يريد من والدته أن تعيد له كلّ الأموال التي صرفها عليها وعلى أبناءه منذ العام 1999. وتتابع محدّثتنا، أنّ الجاني، كان فعلا يحضّر للجريمة، حيث ترصّدها وهي تهمّ بإدخال ابنتها إلى المدرسة لاجتياز امتحان شهادة التعليم الابتدائي، شهر ماي من العام الماضي، أين قام بترصّدها بمجرّد دخولها العمارة التي تقيم بها بحي باب الوادي حيث باغتها على حين غفلة، وقام بتنفيذ جريمته والاعتداء عليها عن طريق توجيه 5 طعنات على مستوى الظهر، اليد اليمنى والرقبة بواسطة ساطور محاولا قتلها لولا تمكّنها من الفرار.

تفيد الضحية في شهادتها، أنّها لم تصدّق أنّ القاضي خلصها من كابوس عاشته لقرابة العشر سنوات، هي وأبناءها، بعدما حكم عليه بالسجن لعشر سنوات نافذة، بعدما قبضت عليه مصالح الشرطة متلبّسا بتنفيذ جريمته. مضيفة أنّها كانت ضحية كابوس حقيقي، رغم تنازلها عن جميع حقوقها القانونية لطليقها فقط من أجل التخلّص منه ومن الحياة المعيشية السوداء التي كان يتسبّب لها بها، حيث قامت بتوقيع تنازل عن النفقة لصالحه واكتفت بالعمل لتوفير قوت العيش لأبنائها، لكنّه ظلّ يحاصرها ويتقرّب من أبنائه لتهديدهم.

م .ناصر