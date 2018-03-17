شريط الاخبار
الدالية تستعرض مساهمة المرأة الجزائرية في محاربة الفقر بن حمادي يدعو 25 شركة تونسية للاستثمار في الجزائر الأورو يتجاوز 21 ألف دينار والدولار بـ 17 ألف دينار رئيسة جمعية مكافحة السرطان بباب الوادي ... قصّة امرأة تعرّضت للتعنيف الزوجي ميهوبي يؤكد تمويل الدولة للأفلام المنجزة بالجزائر مصالح الصحة العسكرية تتدخل لتطويق البوحمرون بالجنوب دفع تكلفة حج 2018 بداية من اليوم مواطنـــون يتعرضـــون لاعتـــداءات وسرقـــات داخـــل مساكنهـــم نهـــارا فوزي رباعين يفتح النار على ساركوزي الطلبة المضربون راسبون وسيحرمون من التّوظيف المباشر حجّار يحمّل الأطباء المقيمين مسؤولية مقاطعتهم لامتحانات التخصص مطالب بالإسراع في توزيع المساكن الجاهزة بدائرة بطيوة «البرامج البيداغوجية للعلوم الطبية لم تتغير منذ أربعين سنة» ذهنيات بعض الأطياف مازالت تعيق ترقية فعلية لمكانة المرأة ساركوزي يحشر أنفه في الجزائر ويدعم احتلال المغرب للصحراء الغربية! النفط يقفز إلى 67 دولارا والإقتصاد في أريحية خلال الربع الأول من 2018 ممارسات سلبية تتعرض لها المرأة في الأحزاب ولد عبّاس: «بوتفليقة أعاد للجيش مكانته وأنقذ البلد من عدّة أزمات» «لافارج» الجزائر تستعد لتصدير الاسمنت لدول غرب إفريقيا نهاية مارس خسائر معتبرة لوكالات الأسفار في العمرة بسبب التأشيرة! «الفيفا» تهدد حلم محرز في اللعب مع مان سيتي بن سبعيني يتحسر على تضييع مونديال روسيا الحراش دون روح في البليدة ويعقد مأمورية البقاء سوسطارة أمام طريق مفتوح نحو دور المجموعات الوفاق يستهدف دور المجموعات لتفادي إنهاء الموسم مبكرا عمراني يسعى لتجهيز سيسي لتحديات الـ «سي أس سي» «القرار يشجع المستثمرين المحليين ويشغل الاف العمال» أعراس بـ"دي.جي" مقابل ضريبة ونهاية عهد رفع القمامات مجّانا ! وزير الداخلية الفرنسي يدعو الجزائر لتجاوز ملفات الذاكرة والتاريخ !! إعفاء ممتلكات "الشيوع" من "غربال" وزارة السكن رسميا.. امتحانات شهادة البكالوريا بعد رمضان ميباركي يؤكد على التزام الدولة بتوفير مناخ يكثف لإدماج المعاقين حركيا «وزارة التجارة ستراقب أسعار السيارات لمنع الزيادات العشوائية» الأطباء المقيمون في الشارع بداية من هذا الأحد حسبلاوي يعلن عن مخطط قيد الدراسة لنقل المرضى بالجنوب تدريب ميداني على المناسك تفاديا لفوضى السنوات الماضية الجزائر تستدعي السفير المالي لطلب توضيحات الجزائر تبحث عن النموذج الفرنسي لتسيير الجماعات المحلية إرهابيان يسلمان نفسيهما بتمنراست وإن أميناس إجراءات الصيرفة الإسلامية جارية بالبنوك العمومية وبعض البنوك الخاصة
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. رئيسة جمعية مكافحة السرطان بباب الوادي ... قصّة امرأة تعرّضت للتعنيف الزوجي

المحكمة أدانت طليقها بعشر سنوات نافذة

رئيسة جمعية مكافحة السرطان بباب الوادي ... قصّة امرأة تعرّضت للتعنيف الزوجي

  17 مارس 2018 - 16:01   قرئ 39 مرة   0 تعليق   الوطني
رئيسة جمعية مكافحة السرطان بباب الوادي ... قصّة امرأة تعرّضت للتعنيف الزوجي

 تعود «المحور اليومي»، إلى تفاصيل قضية رئيسة جمعية مكافحة السرطان، بمستشفى «لمين دباغين» لباب الوادي، والتي تعرّضت إلى محاولة اغتيال على يد طليقها، الذي حُكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذة، من طرف محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، الخميس الماضي.

وفقا لشهادة الضحية، التي تعدّ واحدة من مئات الحالات للنساء اللواتي يتعرضّن للتعنيف من قبل أزواجهنّ، بعد الطلاق، فإنّ الجاني المدعو «ش.مسعود»، كان يترصد طليقته وأبنائه، وحوّل حياتهم إلى جحيم منذ أربع سنوات (عام الطلاق)، حيث كان يزورهم في المدرسة ويقوم بتهديدهم بـ «قتل» والدتهم إن لم تدفع له ما قام بصرفه عليها وعلى أبنائه منذ تاريخ الزواج العام 1999.

حسب ما روته الضحية التي زارت مقر «المحور اليومي»، صبيحة أمس، مرفوقة بشقيقتها، وهي في وضعية نفسية لا تحسد عليها جرّاء الصدمة التي تعرّضت لها، فإنها ليست المرة الأولى التي يترصدها فيها، حيث سبق له أن تعرّض لها وهي تهمّ بالخروج من المدرسة بعدما تقوم بإدخال ابنتها إلى القسم، مضيفة أنه كان قد هدّدها بالقتل في رسالة نقلها لها ابنها ذو الـ 17 ربيعا، لكنّها لم تأخذها على محمل الجد، كونها لا تتوقّع أنه يستطيع تنفيذ جريمة قتل. كلّ ذلك حصل –تقول الضحية-عندما شاهد روبورتاجا حولها بثته قناة تلفزيونية خاصّة، يتعلق بترشحها للانتخابات التشريعية الماضية، حيث توجّه لابنه وأبلغه بأنه يريد من والدته أن تعيد له كلّ الأموال التي صرفها عليها وعلى أبناءه منذ العام 1999. وتتابع محدّثتنا، أنّ الجاني، كان فعلا يحضّر للجريمة، حيث ترصّدها وهي تهمّ بإدخال ابنتها إلى المدرسة لاجتياز امتحان شهادة التعليم الابتدائي، شهر ماي من العام الماضي، أين قام بترصّدها بمجرّد دخولها العمارة التي تقيم بها بحي باب الوادي حيث باغتها على حين غفلة، وقام بتنفيذ جريمته والاعتداء عليها عن طريق توجيه 5 طعنات على مستوى الظهر، اليد اليمنى والرقبة بواسطة ساطور محاولا قتلها لولا تمكّنها من الفرار.

تفيد الضحية في شهادتها، أنّها لم تصدّق أنّ القاضي خلصها من كابوس عاشته لقرابة العشر سنوات، هي وأبناءها، بعدما حكم عليه بالسجن لعشر سنوات نافذة، بعدما قبضت عليه مصالح الشرطة متلبّسا بتنفيذ جريمته. مضيفة أنّها كانت ضحية كابوس حقيقي، رغم تنازلها عن جميع حقوقها القانونية لطليقها فقط من أجل التخلّص منه ومن الحياة المعيشية السوداء التي كان يتسبّب لها بها، حيث قامت بتوقيع تنازل عن النفقة لصالحه واكتفت بالعمل لتوفير قوت العيش لأبنائها، لكنّه ظلّ يحاصرها ويتقرّب من أبنائه لتهديدهم.

م .ناصر

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات