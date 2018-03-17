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تواصل ارتفاع أسعار العملات الأجنبية

الأورو يتجاوز 21 ألف دينار والدولار بـ 17 ألف دينار

  17 مارس 2018 - 16:01   قرئ 48 مرة   0 تعليق   الوطني
الأورو يتجاوز 21 ألف دينار والدولار بـ 17 ألف دينار

تتواصل أسعار العملات الأجنبية ارتفاعها مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء، حيث تجاوزت ورقة 100 من العملة الأوروبية الموحدة الأورو حدود 21 ألف دينار جزائري، و17 ألف و50 دينار للورقة الخضراء «الدولار».

يعرف سوق العملة الصعبة تذبذبا في الأسعار، حيث لم تستقر عند مستوى معين منذ مدة طويلة، الأمر الذي كبّد هذا خسائرا فادحة لتجار الصرف والمستوردين الذين يقتنون مبالغ كبيرة من الأسواق الموازية بأسعار مرتفعة، ليتفاجؤوا بانخفاضها مجددا، مما يجعلهم يخسرون مبالغا كبيرة في أقل من 24 ساعة أحيانا. بلغ سعر صرف الأورو بأكبر سوق سوداء للعملة الصعبة -والمتواجدة بمنطقة بورسعيد «السكوار»- أمس، حدود الـ 21 ألف و100 دينار جزائري لورقة 100 أورو، في حين قدرت ذات الورقة من العملة الامريكية «الدولار» 17 ألف و50 دينار جزائري، فيما وصل سعر صرف الجنيه الإسترليني «البوندا» إلى 22 ألف و400 دينار جزائري، بالمقابل، حدد سعر الصرف في البنك المركزي بـ 141.03 لواحد أورو، في حين قدر سعر الدولار بـ 113.98 دينار جزائري للدولار الواحد. وحول أسباب الارتفاع الكبير في أسعار العملات بالسوق الموازية، أكد بعض العارفين بسوق العملة أن هذا الارتفاع إلى عودة النشاط في السوق العالمية خاصة الصينية وعودة التحويلات المالية من دبي إلى الصين، بالإضافة إلى زيادة النشاطات التجارية منذ شهر فيفري الماضي، الأمر الذي رفع حجم الطلب على العملة الأجنبية مقابل ضعف حجم العرض في السوق الموازية. من جهة أخرى، تساءل الكثير من المواطنين ممن تحدّثت معهم «المحور اليومي» عن سبب تأخّر تفعيل مكاتب صرف العملات إلى غاية اليوم، بالرغم من صدور نص قانون جديد في الجريدة الرسمية، ينصّ على اعتمادها، خاصة أنّ هذه المكاتب ستساهم بشكل كبير في انخفاض أسعار العملات واستقرارها، مبدين تذمرهم من ارتفاع أسعار العملات الصعبة والفوضى التي تعرفها هذه السوق مؤخرا، خاصة أن العملة الأجنبية مستها الندرة، مما جعل التجار يغتنمون هذه الفرصة لرفع الأسعار، من أجل الربح السريع، حيث يبقى السماسرة متحكمون في أسعار السوق السوداء بسبب ارتفاع الطلب مقارنة بالعرض.

 لطفي العقون

 

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