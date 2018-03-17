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في ملتقى حضره وزراء تونسيون

بن حمادي يدعو 25 شركة تونسية للاستثمار في الجزائر

  17 مارس 2018 - 16:01   قرئ 47 مرة   0 تعليق   الوطني
بن حمادي يدعو 25 شركة تونسية للاستثمار في الجزائر

دعا الرئيس المدير العام لمجمع «كوندور» المساهم في مصنع تركيب السيارات «بيجو الجزائر» شركات المناولة في تونس إلى الاستثمار في الجزائر لرفع نسبة الادماج المحلي، كما اعتبر أن انطلاق هذه المشاريع في الجزائر من شأنه أن يرفع في مستوى الطلب على قطع غيار السيارات متابعا بالقول «هذه فرصة تتاح للصناعيين التونسيين للدخول إلى السوق الجزائرية بقوة من أجل تلبية الطلب الجديد والذي سيستمر خلال السنوات القادمة».

تبحث «كوندور» عن ابرام شراكة قوية مع تونس خاصة في ما يتعلق بصناعة مكونات السيارات، حيث صرح عبد الرحمان بن حمادي رئيس مجلس ادارة المجمع في ملتقى حضره وزيران تونسيان وأكثر من 25 ممثل لأهم وكلاء صناعة السيارات في تونس، وضمت هذه المجموعة بعض كبرى فروع صناعة السيارات في العالم أن كوندور اقتحمت قطاع صناعة السيارات من خلال مساهمتها في مصنع «بيجو/سيتروان» في وهران، مؤكدا أن المؤسسة تطمح إلى ابرام شراكة قوية مع تونس التي تمتلك خبرة وكفاءة عالية في قطاع تصنيع مكونات السيارات، مضيفا أن برنامج الاستثمار يرمي إلى تصنيع 400 الف سيارة سنويا، وأشار بن حمادي، أن هذا المشروع ستبلغ طاقة إنتاجيته 25 ألف سيارة سنويا خلال السنة الأولى، بالإضافة إلى مشاريع تركيب وصيانة سيارات أخرى بالشراكة مع علامات رائدة دولية في مجال السيارات، وأضاف بن حمادي أن مجمعه الذي يشارك بـ 15.5 بالمائة من المشروع سيستثمر ما قيمته مليار دولار في مجال صناعة قطع غيار السيارات، مضيفا أن المصنع مكون من 4 شركات ممثلين في شركة «بيجو» من الجانب الفرنسي والشركاء الجزائريين ممثلين في شركة التجهيزات والعتاد الميكانيكي العمومية «بي.أم.أو» الكائن مقرها بقسنطينة بنسبة 20 في المائة ومجمع «كوندور» بنسبة 15.5 في المائة والمجموعة المتخصصة في الصناعة الصيدلانية «بالبا برو» بنسبة 15.5، قائلا أن المصنع سيدخل مرحلة الإنتاج بداية السنة المقبل بمجموع 25 ألف وحدة سنويا مع نمو سنوي بسنبة 15 إلى 20 بالمائة من أجل الوصول إلى طاقة إنتاجية تقدر بـ75 ألف وحدة سنويا. وقال بن حمادي في تصريحات سابقة على هامش مشاركته في توقيع اتفاقية مجلس الأعمال الجزائري الفرنسي بفندق الأوراسي، إن سيارات «بيجو الجزائر» ستباع بأسعار أقل من تلك المستوردة بـ15 بالمائة، وهو ما تم الاتفاق عليه بين الشركاء، مضيفا أنه سيتم إنتاج 3 أصناف من السيارات وهي 208، وسي إليزي، و301، في حين يتم حاليا دراسة إنتاج شاحنات صغيرة، وهي الخطوة التي لم يتم الاتفاق عليها بعد لحد الساعة.

 أسامة سبع

 

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