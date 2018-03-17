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في أشغال الدورة الـ 62 للجنة الأممية المعنية بوضع النساء

الدالية تستعرض مساهمة المرأة الجزائرية في محاربة الفقر

  17 مارس 2018 - 16:01   قرئ 43 مرة   0 تعليق   الوطني
الدالية تستعرض مساهمة المرأة الجزائرية في محاربة الفقر

ناقشت وزيرة التضامن الوطني وقضايا المرأة «غنية الدالية» على هامش مشاركتها في أشغال فعاليات الدورة الـ 62 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة الأرملة وسبل القضاء على الفقر من خلال تمكين المرأة في المساهمة الاقتصادية، أين عرضت خلالها الوزيرة تجربة الجزائر في مجال التكفل بالأرامل والمعنفات مع عرض آليات تمكينهم اقتصاديا خاصة عبر ترتيب القرض المصغر.

عرضت غنية الدالية تجربة الجزائر في مجال التكفل بالأرامل والمعنفات مع عرض آليات تمكينهم اقتصاديا خاصة عبر ترتيب القرض المصغر، أين وشهد اللقاء حضورا مكثفا ونوعيا ميزه الاهتمام بالتجربة الجزائرية حيث تطرقت السيدة الوزيرة إلى إنشاء صندوق النفقة الذي بفضل تعليمات فخامة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، للتكفل بالمرأة الأرملة والمطلقات الحاضنين للأطفال صونا لكرامتهم وحمايتهم هم وأطفالهم، كما التقت الوزيرة على هامش أشغال الدورة «مراد وهبة»، نائب الأمين العام والمدير الإقليمي لمكتب الدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي(PNUD)، الذي قدم عرضا حول البرامج والفئات المختلفة المدعومة من الهيئة الأممية، وقد أعرب عن استعداده لتكثيف وتنويع برنامج التعاون من حيث المساعدات وبناء القدرات المؤسساتية، لإدماج الجزائر في المشاريع الإقليمية المتعلقة خصوصا بالشباب والنساء.

قدمت الوزيرة عرضا حول مختلف الفئات التي تتكفل بها وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة، الطفولة، المسنين والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، وفي نفس السياق، على هامش أشغال الدورة 62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، كان لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة لقاء مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية، الدكتورة ابتهاج عبد القادر كمال، بطلب منها، حيث تقدمت هذه الأخيرة بوصف عام حول الأوضاع الاجتماعية السيئة ببلادها بعد تفشي الفقر والأوبئة من جراء مخلفات الصراع والحرب الدائرة ببلادها، كما عرضت دور دائرتها الوزارية التي تعمل الآن بمرافقة مع منظمات الهيئة الأممية، كاليونيسف ومنظمات إنسانية أخرى في تقديم المساعدات للمتضررين والتكفل بهم، وبدورها قدمت وزيرة التضامن في السياق ذاته نظرة شاملة عن سياسة الدولة الجزائرية في هذا المجال، مذكرة بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مبرزة دور المصالحة الوطنية والوئام المدني اللذين جاء بهما رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لتحقيق الأمن والاستقرار، والتجربة الجزائرية في محاربة الإرهاب.

   منيرة ابتسام طوبالي
 

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