بن غبريت..تم الاتفاق على تأجيل بكالوريا 2018 و استدراك الدروس المتأخرة

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم عن تأجيل موعد إجراء امتحان البكالوريا لعام 2018 إلى غاية الـ 19 جوان المقبل بعدما تقرر ذلك من خلال نتائج استشارة قامت بها الوزارة على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات مؤكدة انه تم القيام بعمل تنظيمي لاستدراك الدروس المتأخرة

وقالت نورية بن غبريت إن وزارة التربية الوطنية ستعتمد هذا التاريخ بعدما تم استشارة التلاميذ وأوليائهم الذين فضلوا تأجيل تاريخ امتحان البكالوريا من الـ 3 جوان إلى الـ 19 جوان ، وهو نفس الخيار الذي ذهب إليه مفتشو التربية ومدراء المؤسسات التربوية وكذا المعلمين

كما أكدت وزيرة التربية أن جميع المترشحين سيجتازون الامتحان في نفس الظروف المريحة والمحكمة بغض النظر عن الاضطرابات التي سببها إضراب الأساتذة، وأضافت أنه تم القيام بعمل تنظيمي كبير من أجل استدراك التأخر الذي نجم عن الإضراب والذي قدر ب 50 يوما في ولايتي البليدة وبجاية وبـ20 يوما في الولايات الأخرى