وزارة الصحة ..لقاحات "البوحمرون" متوفرة و عدم احترام رزنامة التلقيح سبب انتشاره

أكد المفتش العام بوزارة الصحة عمر بورجوان، أن اللقاحات الخاصة بمرض البوحمرون متوفرة على مستوى كل المراكز الصحية بكل الولايات، و أن هذه اللقاحات مؤهلة من طرف منظمة الصحة العالمية ومراقبة من طرف معهد باستور ولا داعي للتشكيك فيها، يضيف المتحدث، وشدد عمر بورجوان على ضرورة الوثوق بوزارة الصحة وعدم التشكيك في نوعية اللقاح وطريقة حفظه

و أكد المتحدث أن عدم احترام الرزنامة الوطنية للتلقيح هو سبب الإصابة بداء "البوحمرون"، مشيرا الى أن نسبة المُلقحين سنة 2017 بلغت 45 بالمائة فقط، وبخصوص عدد الإصابات بالبوحمرون أكد أنه تم تسجيل 3699 حالة حتى يوم 15 مارس الجاري، كما أشار عمر بورجوان أن عدد الوفيات بسبب داء البوحمرون بلغت 6 حالات