سفير جديد للجمهورية الصحراوية بالجزائر

أصدر الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي أمس السبت، مرسوما رئاسيا بتعيين، الوزير الأول السابق، عضو الأمانة العامة للجبهة، عبد القادر الطالب عمار سفيرا للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لدى الجزائرية .

وجاء في المرسوم الرئاسي، حسب وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) أنه "استنادا إلى الصلاحيات التي يخولها إياه دستور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، أصدر الرئيس إبراهيم غالي الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، السبت مرسوما رئاسيا عين من خلاله عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو عبد القادر الطالب عمار سفيرا للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".

وكان عبد القادر الطالب عمار (66 سنة) قد تقلد منصب وزير أول للجمهورية الصحراوية بتاريخ 29 أكتوبر 2003 خلفا لبشرايا حمودي بيون الذي عين ممثلا للبوليساريو في إسبانيا آنذاك.

ويخلف الطالب عمار في هذا المنصب الديبلوماسي بشرايا حمودي بيون، والذي عين وزيرا للتعليم و التربية ضمن الطاقم الحكومي للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.