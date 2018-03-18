قايد صالح: "الجزائر خط أحمر ولا مجال إطلاقا للمساس بها"

أكد الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أن القيادة العليا للجيش تعمل على إكسابه القوة الذاتية المتصاعدة من حيث التطور، والمتنامية من حيث التكيف، مع ما يكفل حماية الجزائر من كافة المخاطر والتهديدات، التي باتت تمثل سمة جلية لعالم اليوم، داعيا الجنود إلى العمل بذهنية "المجاهدين" لحماية الجزائر التي تعتبر "خطا أحمرا ولا مجال إطلاقا للمساس بها" خاصة في ظل التحديات التي تعيشها مستدلا بترسانة الأسلحة والمخدرات الارهابيين الذين يتم القضاء عليهم.