تفكيك شبكة إجرامية تزرع الرعب ببوفاريك

تمكنت أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، من الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة، مكوّنة من ستة أشخاص وسط مدينة بوفاريك بالبليدة.

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني فإن أفراد الشبكة تتراوح أعمارهم مابين 24 و29 سنة.

وأضاف نفس البيان، أنه تم إلقاء القبض عليهم وبحوزتهم أسحلة بيضاء، من بينها سكين كبير بحجم 60 سم.

وكذا كمية من الكيف المعالج، وأقراص مهلوسة، وكلب من سلالة “رود بيسطاف” كان يستعمل لزرع الخوف والرعب بين المواطنين.

وتعود حثيات القضية بعد تقديم الكثير من الشكاوي ضد هذه العصابة التي تزرع الرعب عبر شوارع المدينة.

وأضاف البيان نفسه، أنه تم فتح تحقيق معمق من طرف وحدات الدرك ووضع خطة أمنية محكمة مكنت من الإطاحة بالمشتبه فيهم بعد اعتدائهم على المواطنين.

أين تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، مع العلم أن هؤلاء المتهمين لهم سوابق عدلية في السرقة، والمتاجرة بالمخدرات.