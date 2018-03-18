قناة نوميديا بنفس جديد وانطلاقة أقوى

كشف المدير العام لقناة نوميديا "زين يوسفي" خلال الندوة الصحفية التي نظمتها القناة بالمقر الجديد لها ببن عكنون، عن النفس الجديد والانطلاقة الأقوى التي ستطل من خلالها نوميديا على المشاهد الجزائري بدءا من يوم غد من خلال إطلاق 10 برامج جديدة ومتنوعة بين سياسية اقتصادية رياضية ترفيهية وتثقيفية.

تدخل قناة نوميديا "تي في" انطلاقا من الغد المنافسة الاعلامية الشرسة بين عديد القنوات بحلة جديدة وشبكة برامجية محاكاة من خلال 10 برامج جديدة قدمها "زين يوسفي" تنوعت بين سياسية رياضية ترفيهية وتثقيفية تبث من استديوهات وبلاطوهات جديدة كليا وبمقاييس عالمية تؤهلها لدخول المنافسة بجدارة وبتغيير اسم القناة من نوميديا "نيوز" إلى نوميديا "تي في" ليعكس المحتوى الثري والمتنوع الذي ستبثه أكثر والذي يختلف عن سابقه تماما كما أكد المدير العام للقناة.

أما عن أبرز برامج الباقة البرنامجية الجديدة فقد حمس "زين يوسفي" الحضور لمشاهدة برنامج "اديان 100%ديزاد" وهو برنامج ألعاب وترفيه برنامج "الهدرة فوت" الرياضي وبرنامج "وسط الدار" وهو برنامج يهتم بمختلف قضايا الأسرة بطابع ترفيهي اضافة الى النشرات الاخبارية التي ستقدم باللغة العربية الأمازيغية والفرنسية.

من جهة أخرى، لم تقف الانطلاقة الجديدة للقناة عائقا في وجه طاقم القناة الشاب والمتحمس للتحضير لشبكة برامج جديدة هي الأخرى لمرافقة المشاهد خلال شهر رمضان، وفي هذا الصدد تقوم القناة بإنتاج عدة برامج رمضانية للحفاظ على وفاء المشاهدين الذين تواصل القناة استقطابهم لشاشتها وهذا من خلال عرض مسلسلات ستكون أغلبها جزائرية وبرامج دينية وترفيهية نزولا عند رغبة وذوق المشاهد الجزائري الذي يتطلع لحضور هذا النوع من البرامج والذي يجتهد ويصر فريق نوميديا "تي في" على الاستجابة لتطلعاته بكل تفان واحترافية.

م ب