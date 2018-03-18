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الأساتذة ينتقدون خصم كل أيام الإضراب دفعة واحدة من رواتبهم

50 يوما ضاعت بسبب تعنت كنابست والوزارة تقر برنامج الاستدراك

  18 مارس 2018 - 21:54   قرئ 60 مرة   0 تعليق   الوطني
50 يوما ضاعت بسبب تعنت كنابست والوزارة تقر برنامج الاستدراك

حددت وزارة التربية الوطنية عدد الأيام الضائعة بسبب الإضراب الذي دعت إليه نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار  كنابست  بـ50 يوما في ولايتي البليدة وبجاية و20 يوما في باقي الولايات الأخرى، مؤكدة أن الوزارة قامت بعمل تنظيمي لاستدراك الدروس المتأخرة، بما في ذلك تغيير رزنامة إمتحانات شهادة البكالوريا لربح الوقت وكذا استغلال أيام السبت ومساء الثلاثاء والأسبوع الأول من العطلة لتعويض الدروس.

 

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أمس، عن تأجيل موعد إجراء امتحانات شهادة  البكالوريا لدورة 2018 إلى غاية الـ 19 جوان المقبل بعدما تقرر ذلك من خلال نتائج الاستشارة الوطنية لإبداء الرأي حول موعد إجراء الامتحانات التي قامت بها الوزارة على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات  أوناك ، مضيفة أن الوزارة تنتظر تأكيد الحكومة على هذا التاريخ.

وأوضحت بن غبريت أن وزارة التربية الوطنية ستعتمد على التاريخ الذي تم استشارة التلاميذ وأوليائهم الذين فضلوا تأجيل تاريخ امتحان البكالوريا من الـ 3 جوان إلى الـ 19 جوان، مشيرة إلى أنه نفس الخيار الذي ذهب إليه مفتشو التربية ومدراء المؤسسات التربوية وكذا المعلمين، كما أكدت وزيرة التربية أن جميع المترشحين سيجتازون الامتحان في  نفس الظروف المريحة والمحكمة بغض النظر عن الاضطرابات التي سببها إضراب الأساتذة ، وأضافت أنه تم القيام بعمل تنظيمي كبير من أجل  استدراك التأخر الذي نجم عن الإضراب والذي قدر ب 50 يوما في ولايتي البليدة وبجاية وبـ20 يوما في الولايات الأخرى.

في ذات السياق دعت وزارة التربية الوطنية الأساتذة المضربين إلى استدراك الحصص الضائعة بشكل منهجي وتدريجي يحافظ على التدرج التربوي للنشاطات التعليمية، وذلك من خلال استغلال يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع والأسبوع الأول من عطلة الربيع مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتعويض ووضع مخطط خاص بهذه الوضعيات بالتشاور مع الأساتذة والتلاميذ وأوليائهم يراعي فيها إحصاء عدد الحصص الضائعة في كل مادة، وإشراك الأساتذة في وضع مخطط التعويض، ناهيك عن إعطاء الأولوية لأقسام الامتحانات، وتبليغ التلاميذ بما قد يطرأ من تغيير على جدول التوقيت، كما شددت الوزارة تجنب إرهاق التلاميذ، تفادي  الحشو والإسراع في الدروس.

واستنكر الأساتذة المشاركين في الإضراب الذي دعت إليه نقابة  كنابست  قرار وزارة التربية الوطنية بخصم أيام الإضراب دفعة واحة من رواتب الأساتذة وهو الأمر الذي اعتبرته النقابة  ظلم وإجحاف  في حق المربي، وأمام هذه الأوضاع دعت النقابة كافة الأساتذة المعنيين بمقاطعة حصص الاستدراك وتعويض الدروس الضائعة بسبب الإضراب، وعدم تصحيح أوراق الامتحانات وعقد مجالس الأقسام خلال العطلة الربيعية حتى يتسنى لهم تصحيح أوراق التلاميذ في تأن وروية وهذا من أجل مصلحتهم وتجنب التسرع والحشو في تقديم الدروس.

نبيل شعبان

 

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