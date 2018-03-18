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رغم تحديد صلاحية التأشيرة بشهر وفرض غرامات معتبرة على المتأخرين

وكالات أسفار تعد زبائنها بعمرة من 40 يوما خلال رمضان!

  18 مارس 2018 - 21:58   قرئ 61 مرة   0 تعليق   الوطني
وكالات أسفار تعد زبائنها بعمرة من 40 يوما خلال رمضان!

تروج وكالات سياحة وأسفار معتمدة في تنظيم العمرة خلال موسم 1439/2018، لعروض عمرة من 40 يوما بمناسبة شهر رمضان، في وقت تحدد قوانين المملكة السعودية مدة صلاحية التأشيرة بـ 30 يوما فقط، فهل يتجه هذا المجال صوب فضيحة أخرى بعد اكتشاف عمليات تزوير للتهرب من فع ضريبة الألفي ريال سعودي قبل أيام، للذين أدوا العمرة أو الحج مؤخرا؟

 

يسيل نشاط العمرة لعاب أكثر من 200 وكالة سياحة وأسفار معتمدة وقرابة 20 أخرى في إطار المناولة خلال هذا الموسم، إذ تبحث بعضها على جذب أكبر عدد من الزبائن للتنقل معها الى البقاع المقدسة لأداء هذا النسك، ولفت مع اقتراب شهر رمضان ترويج بعض المتعاملين لعروض عمرة من 40 يوما بدل 30 يوما، رغم أن اللوائح السعودية تشير إلى أن مدة صلاحية التأشيرة تقدر بـ 30 يوما فقط، وكل وكالة أسفار يتجاوز معتمروها الفترة المحددة ولا تبلغ الجهات المعنية عنهم ستضطر لدفع غرامة معتبرة تقدر بـ 25 ألف ريال سعودي، أي أكثر من 100 مليون سنتيم حسب الأسعار المتداولة في السوق السوداء، على أن تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت بشأنهم المخالفات.    وتبرز الغرامات التي وضعتها المديرية العامة للجوازات التابعة لوزارة الداخلية السعودية أن المخالفة رقم 11 التي تتعلق بشركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين، التي تتأخر في إبلاغ الجهات المختصة عن تأخر أي حاج أو معتمر عن المغادرة بعد المدة المحددة لإقامتهم، أن العقوبة للمرة الثانية تقدر بـ 50 ألف ريال سعودي، أي أكثر من 200 مليون سنتيم، والثالثة بـ 100 ألف ريال سعودي، أي ما يتجاوز 400 مليون سنتيم، تدفع من طرف الوكيل السعودي المتعاقد مع الطرف الجزائري للسلطات السعودية، على أن تدفعها وكالة الأسفار لوكيلها بالمملكة.

ويستبعد أن تستثنى عمرة شهر رمضان من اللوائح والقوانين التي تحدد مدة صلاحية التأشيرة، غير أنه يجهل كيفية تعامل أصحاب وكالات السياحة والأسفار التي قامت بالإعلان عن عروض في هذا الصدد مع تجاوز مدة صلاحية التأشيرة. وتراوحت أسعار العمرة لدى بعض الوكالات خلال شهر رمضان، عبر رحلات مباشرة مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية ونظيرتها السعودية، بين نحو 15 و17.5 مليون سنتيم خلال النصف الأول من هذه المناسبة، في حين ستقفز حسب تعاريف بعض الوكالات التي بحوزتنا لما بين 16.5 و23.5 مليون سنتيم للأسبوعين الأخيرين من ذات الشهر، وتختلف هنا وفق طبيعة الخدمات المقدمة وقرب فنادق الإقامة من الحرم المكي ومعايير أخرى.  

زين الدين زديغة

 

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