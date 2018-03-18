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وصفوا تصريحات حجار بالاستفزازية

طلبة المدارس العليا يصعدون اللهجة ويواصلون اضرابهم

  18 مارس 2018 - 22:06   قرئ 26 مرة   0 تعليق   الوطني
طلبة المدارس العليا يصعدون اللهجة ويواصلون اضرابهم

رر طلبة المدارس العليا مواصلة إضرابهم بعد تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي التي اعتبروها استفزازية وتعمل على تأجيج الوضع أكثر فأكثر ففي الوقت الذي كان ينتظر منهم إنصافهم حذر حجار الطلبة من تداعيات الوضع وصنفهم في خانة الراسبين قبل نهاية السنة الجامعية.

 

قضى وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أمل طلبة المدارس العليا في افتكاك مطالبهم والتوصل إلى حلول ترضي الطرفين بعد فتح أبواب الحوار الجادة مباشرة بعد العطلة الخاصة بالسداسي الثاني، بعد تصريحات نارية حذر فيها الطلبة من نتائج و العواقب الوخيمة من الاستمرار في الإضراب، حيث أكد أن للمدارس العليا قوانينها التنظيمية والتعليمة التي تسير عليها وهو ما سيطبق على الطلبة المضربين رافضة كلمة إضراب مفتوح بالنظر إلى أن هناك إضراب  يخضع لقوانين وهناك جهات يخول لها للفصل في شرعيته قبل الشروع فيه، و بلغة التحذير قال حجار إن كل متأخر ومقاطع للدراسة  سيتحمل مسؤولية رسوبه وانعكاساتها السلبية بالنظر أن هذا سيحرمه من التوظيف المباشر من قبل وزارة التربية الوطنية، الى جانب ذلك لم يفوت المسؤول الأول على رأس قطاع التعليم العالي الفرصة من أجل تأكيد أنه لا توجد سنة بيضاء بالمدارس العليا وهناك العديد من الطلبة درسوا منذ بداية السنة الجامعية وبصدد اجتياز الامتحانات المبرمجة بعد العطلة، أما بالنسبة للمقاطعين للدراسة فسيتحملون مسؤوليتهم و يصنفون في خانة الراسبين ،كما أن المحكمة أصدرت قرار بعدم شرعية إضراب طلبة المدارس العليا، وأن غيابهم عن مقاعد الدراسة يعد غائب، مما سيؤدي إلى رسوبهم، داعيا الطلبة لتحكيم العقل،  لأن طريقة الإضراب لن تأتي بأية نتيجة ، ليكون الرد من قبل الطلبة في مواصلة الاضراب رغم كل ما يحدث بعد عقد جمعية عامة أمس ، حيث تم غلق جامعة قسنطينة، مطالبين الوصاية بالأفراج عن عدد المناصب المفتوحة لهذه السنة الخاصة بهم متسائلين وحول إمكانية توفيره مناصب لكافة المتخرجين  من اجل الحديث فيما بعد عن رسوب  الطلبة.

أمينة صحراوي

 

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