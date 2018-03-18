انتقدت استشارة التلاميذ في تحديد تاريخ امتحانات البكالوريا

ساتاف تنسحب من إجتماع الوزارة لتحديد عدد مناصب الترقية في القطاع

انسحبت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين ساتاف من إجتماع النقابات مع ممثلي وزارة التربية الوطنية من أجل تحديد المناصب البيداغوجية للترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي ومكون، كما انتقدت استشارة التلاميذ في تحديد تاريخ إجراء امتحانات شهادة البكالوريا، وهو ما وصفته النقابة بـ صناعة القرار دون دراسة معمقة مؤكدة أنه سيخلق عدم توازن في تكافؤ الفرص بين تلاميذ الشمال والجنوب.

أكدت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين ساتاف أنها انسحبت من الاجتماع الذي دار بينها وبين ممثلي وزارة التربية الوطنية في إطار أشغال اللجنة التقنية المشتركة لتحديد المناصب البيداغوجية للترقية في الرتب المستحدثة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون وذلك بسبب إقصاء مختلف الأسلاك المهنية الأخرى التي لها الحق في الترقية.

أضافت ساتاف -في بيانها الأخير الذي تسلمت المحور اليومي نسخة منه- أن الوزارة تنوي خلق التمييز بين الفئات والأصناف العمالية لتفكيك الأسرة التربوية في فترة جد حساسة تتزامن والتحضير للامتحانات الرسمية، كما ناشدت الساتاف الحكومة لوقف المخاطر التي قد تعصف بالمنظومة التربوية، وذلك من خلال تسجيل تفعيل قوانين في غير موضعها ثم التراجع عنها في تلاعب مفضوح بروح القانون وما تبع ذلك من تقارير سلبية أشانت لوضعية الحقوق، الحريات، والتأكيد على أن وجود واستمرارية النقابات المستقلة من وجود واستمرارية الحكومة التي عليها لزاما العمل على ترقية الحقوق والحريات وضمان الرفاهية للأجيال المستقبلية احتراما للمواثيق الدولية

في ذات السياق، استنكرت النقابة استشارة التلاميذ الذين وصفتهم بالمراهقين، في عملية تحديد تواريخ الامتحانات الرسمية من حيث أنه يبرز استماع الوزارة للتلاميذ وإشراكهم من جهة ومن جهة أخرى استغلال مفضوح لهم في صناعة القرار دون دراسة معمقة للوضع وهو ما سيخلق عدم توازن في تكافؤ الفرص بين تلاميذ الشمال والجنوب، مطالبة بالإلغاء الفوري للقرار رقم 01-12 الخاص بتسيير اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية وإجراء استفتاء يخص جميع عمال وموظفي قطاع التربية في قضية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية كما تم الاتفاق عليه في شهر ديسمبر 2014 وتجدد ساتاف دعمها للامركزية في التسيير، كما تطالب ساتاف بمعاقبة كل الذين شاركوا في تبذير ونهب أموال العمال.