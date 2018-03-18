شريط الاخبار
إرهاب الطرقات يعيد الجزائريين إلى مشاهد مجازر التسعينات! سوناطراك تحّل شركة الطاسيلي للعمل الجوي البنك الإفريقي متفائل بنمو الاقتصاد الجزائري بـ3.5 بالمائة وكالات أسفار تعد زبائنها بعمرة من 40 يوما خلال رمضان! سقوط حر لأسعار السيارات المستعملة مقابل انعدام الطلب 50 يوما ضاعت بسبب تعنت كنابست والوزارة تقر برنامج الاستدراك قناة نوميديا بنفس جديد وانطلاقة أقوى ساتاف تنسحب من إجتماع الوزارة لتحديد عدد مناصب الترقية في القطاع أثمان الخضر والفواكه تتهاوى وتوقعات بارتفاعها خلال رمضان طلبة المدارس العليا يصعدون اللهجة ويواصلون اضرابهم الأطباء المقيمون يقاطعون امتحانات التخصص بداية من اليوم اختلال تطبيق المخططات الوطنية لتهيئة الأقاليم الجزائر تعاني أزمة حوكمة ونحن مهدّدون بأزمة مالية مطلع 2020 عبد القادر الطالب عمار سفيرا للجمهورية الصحراوية بالجزائر وفاة ستة أشخاص وتسجيل 3699 حالة إصابة بالبوحمرون الشرطة تقتني رادارات ألمانية لاصطياد متهوري الطرقات محاكمة 13 فردا من عصابة منظمة تستورد مؤثرات عقلية من مرسيليا قايد صالح: الجزائر خط أحمر ولا مجال إطلاقا للمساس بها ميهوبي يؤكد تمويل الدولة للأفلام المنجزة بالجزائر «الجزائر تتنفس شعرا» محور ملتقى وطني بالعاصمة نيويورك تتذكر مؤسسة «الفن الخام» اتحاد العاصمة - مانييما الكونغولي (ملعب بولوغين سا 18) جناة يخفون جرائمهم تحت غطاء الدفاع عن النفس وصدّ التحرش الوفاق يستهدف دور المجموعات لتفادي إنهاء الموسم مبكرا اقتحام أرض فلاحية وتخريب 11 هكتارا من الحبوب والشعير بوهران «سيال» تشرع في استغلال 15 بئرا ارتوازيا تزامنا مع اقتراب موسم الصيف «نسعى الى توسيع رقعة سوق المبيعات وعصرنة منتوجاتنا» الدالية تستعرض مساهمة المرأة الجزائرية في محاربة الفقر بن حمادي يدعو 25 شركة تونسية للاستثمار في الجزائر الأورو يتجاوز 21 ألف دينار والدولار بـ 17 ألف دينار رئيسة جمعية مكافحة السرطان بباب الوادي ... قصّة امرأة تعرّضت للتعنيف الزوجي ميهوبي يؤكد تمويل الدولة للأفلام المنجزة بالجزائر مصالح الصحة العسكرية تتدخل لتطويق البوحمرون بالجنوب دفع تكلفة حج 2018 بداية من اليوم مواطنـــون يتعرضـــون لاعتـــداءات وسرقـــات داخـــل مساكنهـــم نهـــارا فوزي رباعين يفتح النار على ساركوزي الطلبة المضربون راسبون وسيحرمون من التّوظيف المباشر حجّار يحمّل الأطباء المقيمين مسؤولية مقاطعتهم لامتحانات التخصص مطالب بالإسراع في توزيع المساكن الجاهزة بدائرة بطيوة «البرامج البيداغوجية للعلوم الطبية لم تتغير منذ أربعين سنة»
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. ساتاف تنسحب من إجتماع الوزارة لتحديد عدد مناصب الترقية في القطاع

انتقدت استشارة التلاميذ في تحديد تاريخ امتحانات البكالوريا

ساتاف تنسحب من إجتماع الوزارة لتحديد عدد مناصب الترقية في القطاع

  18 مارس 2018 - 22:07   قرئ 27 مرة   0 تعليق   الوطني
ساتاف تنسحب من إجتماع الوزارة لتحديد عدد مناصب الترقية في القطاع

انسحبت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين  ساتاف  من إجتماع النقابات مع ممثلي وزارة التربية الوطنية من أجل تحديد المناصب البيداغوجية للترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي ومكون، كما انتقدت استشارة التلاميذ في تحديد تاريخ إجراء امتحانات شهادة البكالوريا، وهو ما وصفته النقابة بـ  صناعة القرار دون دراسة معمقة  مؤكدة أنه سيخلق عدم توازن في تكافؤ الفرص بين تلاميذ الشمال والجنوب.

 

أكدت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين  ساتاف  أنها انسحبت من الاجتماع الذي دار بينها وبين ممثلي وزارة التربية الوطنية في إطار أشغال اللجنة التقنية المشتركة لتحديد المناصب البيداغوجية للترقية في الرتب المستحدثة  أستاذ رئيسي وأستاذ مكون  وذلك بسبب إقصاء مختلف الأسلاك المهنية الأخرى التي لها الحق في الترقية.

أضافت  ساتاف  -في بيانها الأخير الذي تسلمت  المحور اليومي  نسخة منه- أن الوزارة تنوي خلق التمييز بين الفئات والأصناف العمالية لتفكيك الأسرة التربوية في فترة جد حساسة تتزامن والتحضير للامتحانات الرسمية، كما ناشدت  الساتاف  الحكومة لوقف المخاطر التي قد تعصف بالمنظومة التربوية، وذلك من خلال تسجيل تفعيل قوانين في غير موضعها ثم التراجع عنها في تلاعب مفضوح بروح القانون وما تبع ذلك من تقارير سلبية أشانت لوضعية الحقوق، الحريات، والتأكيد على أن  وجود واستمرارية النقابات المستقلة من وجود واستمرارية الحكومة التي عليها لزاما العمل على ترقية الحقوق والحريات وضمان الرفاهية للأجيال المستقبلية احتراما للمواثيق الدولية 

في ذات السياق، استنكرت النقابة استشارة التلاميذ الذين وصفتهم بالمراهقين، في عملية تحديد تواريخ الامتحانات الرسمية من حيث أنه يبرز استماع الوزارة للتلاميذ وإشراكهم من جهة ومن جهة أخرى استغلال مفضوح لهم في صناعة القرار دون دراسة معمقة للوضع وهو ما سيخلق عدم توازن في تكافؤ الفرص بين تلاميذ الشمال والجنوب، مطالبة بالإلغاء الفوري للقرار رقم 01-12 الخاص بتسيير اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية وإجراء استفتاء يخص جميع عمال وموظفي قطاع التربية في قضية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية كما تم الاتفاق عليه في شهر ديسمبر 2014 وتجدد  ساتاف  دعمها للامركزية في التسيير، كما تطالب  ساتاف  بمعاقبة كل الذين شاركوا في تبذير ونهب أموال العمال.

نبيل شعبان

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات