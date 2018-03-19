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إجراءات جديدة من الداخلية والجماعات المحلية خلال موسم الاصطياف

  19 مارس 2018 - 11:18   قرئ 62 مرة   0 تعليق   الوطني
إجراءات جديدة من الداخلية والجماعات المحلية خلال موسم الاصطياف

ينتظر أن يعلن قريبا وزير الداخلية و الجماعات  المحلية و تهيئة الإقليم, نورد الدين بدوي, عن إجراءات جديدة تهدف إلى تحسين  شروط إقامة المصطافين على مستوى الشواطئ, حسبما علم يوم الأحد بتلمسان من  المديرة المركزية بوزارة الداخلية المكلفة بمشروع موسم الاصطياف, السيدة لامية  بودرواية.

و في تدخلها أثناء لقاء جهوي حول تحضير موسم الاصطياف 2018, صرحت السيدة  لامية بودرواية أن وزير الداخلية, نور الدين بدويي سيعلن قريبا عن إجراءات  جديدة تهدف إلى رفع العراقيل المتواجدة على أرض الواقع بالتنسيق مع الإدارة  المحلية, مشيرة إلى أن "هذه الإجراءات ستجعل المواطن الركيزة الأساسية في موسم  الاصطياف عن طريق دعوته لإنجاحها".

و شددت ذات المسؤولة خلال هذا اللقاء الذي حضره مسؤولو الولايات الخمس  الساحلية في غرب الوطن (وهران, تلمسان, مستغانم, عين تيموشنت و الشلف), على  أهمية تثمين القدرات السياحية للوطن و ضمان مجانية الدخول إلى الشواطئ  المسموحة للسباحة و الحفاظ عليها بواسطة كافة الوسائل التنظيمية و القانونية.

 

بخصوص أمن المواطنين, ذكرت السيدة بودرواية أن الدرك الوطني حشد 27.000 عون  خلال موسم الاصطياف 2017 على مستوى 331 شاطئ من أصل 399, و الباقي كان تحت  تكفل المديرية العامة للأمن الوطني (1.654 شرطي). فهذين السلكين الأمنيين  تمكنا خلال هذه الفترة من توقيف 249 شخص بما فيهم 85 مسبوق قضائيا إضافة إلى  1.602 شخص بما فيهم 898 مسبوق قضائيا.

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