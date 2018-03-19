ولد عباس يؤكد إقصاء ثلاث قيادات من طرف لجنة الانضباط:

أنا عساس ضدّ الذين يريدون تكرار سيناريو 2004

أشاد الأمين العام للأفلان، جمال ولد عباس، بالرئيس بوتفليقة، وقال إنه نعم رجل المعجزات ، ذلك أنه وبفضله استفاد 20 مليون جزائري من سكن في عهده ، مؤكّدا أنه سيقف عساس ضد الذين يريدون إعادة سيناريو 2004 .

طلب أمين عام الأفلان من الجميع عدم التكلّم عن صحة الرئيس ، لأنه يقوم باستقبال الشخصيات والمسؤولين من كل البلدان . وأكد خلال اجتماعه مع نواب وسيناتورات الحزب بمجلس الأمة، الإثنين بمقر الحزب الأحرار الستة ، أنه على علم بما يحاك في الكواليس من طرف أشخاص يريدون تكرار سيناريو 2004، وشدّد على التصدي لهم بقوله سأحاربهم ولدي صلاحيات لذلك ليس من النظام الداخلي ولكن اكتسبتها من ثقة الرئيس . رد الأمين العام للأفلان، جمال ولد عباس، على السيناتور عبد الوهاب بن زعيم، الذي اتهمه بـ تكميم أفواه المعارضين من ممثلي الشعب في البرلمان، بأنه لا يطلب منهم أن لا يتكلّموا أو نضع في أفواههم كمامة ، لكنه يدعوهم فقط إلى الدعم الكلي للحكومة. وقال ولد عباس: أنا لا أقول لكم لا تتكلموا أو أضع في فمكم كمامة ... تكلّموا بكلّ حرية ... انتقدوا لكن صوّتوا على القوانين لأنها مشاريع الدولة . ودعا ممثلي الشعب إلى عدم التغيب عن الجلسات في البرلمان، وتقديم اقتراحات خلال مناقشة مشاريع القوانين. وقال الأمين العام إن لجنة الانضباط توشك على استكمال عملها، حيث أن هناك ثلاثة أشخاص تمّ إقصاؤهم نهائيا من الحزب، رافضا تقديم الأسماء، وأضاف أن هناك أربعة آخرين في الطريق. واعتبر ولد عباس، اللقاء الذي جمعه بنواب الحزب في المجلس الشعبي الوطني وأعضائه بمجلس الأمة، لقاء عاديا بين قيادة الحزب ونواب الغرفتين ، مشيرا إلى الدور الكبير للنواب والسيناتورات في تسيير البلاد، وقال الأمين العام إنّ النواب والسيناتورات بدون أفلان هم لا شيء ، مضيفا أن الأفلان قوة هادئة وهو يسيطر على 700 بلدية ونواب الحزب كلهم قياديون ومن حقهم حضور اجتماع اللجنة المركزية . وفتح ولد عباس النقاش مع نواب الحزب وأعضاء مجلس الأمّة، حيث طلبت منه نائب في الغرفة السفلى، أن يسهم في تبوّأ النساء منصب نائب رئيس المجلس. وتساءل نائب آخر عن السبب الذي يجعل وزراء الحزب يتغيبون عن الاجتماعات الدورية التي يعقدها الحزب وبمجرّد إنهاء مهامهم من الحكومة يعودون إلى الحزب.