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بعد تسجيل 4181 إصابة عبر 24 ولاية

وزارة الصحة تحمل الأولياء مسؤولية العزوف عن التلقيح

  19 مارس 2018 - 20:47   قرئ 13 مرة   0 تعليق   الوطني
وزارة الصحة تحمل الأولياء مسؤولية العزوف عن التلقيح

حمّلت وزارة الصحة الأولياء مسؤولية انتشار داء البوحمرون عبر 24 ولاية من الوطن بسبب عزوفهم عن تلقيح أبنائهم بسبب الإشاعات التي صاحبت دعوات التلقيح وعدم صلاحية اللقاحات، وأقرت الوزارة بفشل الرزنامة الوطنية للتلقيح بسبب عزوف الأبناء عن التلقيح.

 

أبرز مدير الوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال فورار، لدى نزوله ضيفا على فوروم  الإذاعة الوطنية ، أن وزارة الصحة سجلت وفاة ستة أشخاص و4181 إصابة بداء البوحمرون عبر 24 ولاية منذ ظهور الوباء إلى غاية يوم السبت الماضي، مؤكدا أن حملات التلقيح ما زالت مستمرة، ومكنت إلى غاية الآن من تلقيح 260 ألف شخص حسب الأرقام الاولية على مستوى سبع ولايات سجلت فيها حالات إصابة بداء الحصبة، مشيرا إلى أن مصالحه تتوقع بلوغ تلقيح نصف مليون شخص باحتساب الـ 24 ولاية التي سجلت فيها إصابات بداء البوحمرون.

وأوضح مدير الوقاية بوزارة الصحة أن الجزائر ليست البلد الوحيد الذي يشهد انتشار وتفشي الداء، بل هناك دول أوروبية أيضا سجلت إصابات بالحصبة، على غرار فرنسا، في ظل عزوف ورفض المواطنين التلقيح في هذه الدول الأوروبية، مضيفا أنه منذ سنة 2017 إلى غاية اليوم عرف الداء انتشارا كبيرا في أروبا، مشيرا إلى أن التلقيح ضد البوحمرون في الجزائر إجباري ومجاني منذ سنة 1985، ومنذ ذلك التاريخ والوزارة الوصية تنظم حملات تلقيح ضد الوباء، مذكرا بسنة 1996 أين تم تسجيل 19 ألف إصابة، وفي سنة 2003 تم تسجيل 12 وفاة، مبرزا أنه منذ سنة 2003 إلى غاية 2017 تم تلقيح 10 ملايين طفل.

وعن احتمال انتشار البوحمرون في الولايات الأخرى، أكد فورار أن 24 ولاية صرحت بوجود إصابات بالداء بما فيها الولايات التي سجلت حالة واحدة فقط، مضيفا أنه تم إعطاء تعليمات لجميع المؤسسات الصحية عبر 48 ولاية بضرورة التصريح في حال ظهور ولو إصابة واحدة بهذا الداء، مؤكدا في السياق تسجيل تراجع في عدد الحالات المسجلة بالولايات الأكثر انتشارا للداء، وأقر فورار بفشل الرزنامة الوطنية للتلقيح التي أطلقتها الوزارة شهر ديسمبر الماضي إلى غاية شهر جانفي المنصرم، مؤكدا أن الحملة عرفت تذبذبا كبيرا ولم تصل إلى الهدف المسطر والمتمثل في تلقيح أزيد من 95 بالمائة من الأطفال المتمدرسين في الطور الأول والثاني، حيث بلغت نسبة أقل من 45 بالمائة فقط، وأردف المسؤول قائلا إن وزارة الصحة حذرت من ظهور الوباء بسبب ضعف نسب التلقيح في الوسط المدرسي بعد تسجيل فشل حملة التقيح بسبب عزوف الأولياء.

وأرجع المتحدث سبب هذا العزوف إلى حادثة وفاة رضيعين بالرويبة في العاصمة بعد تلقيحهما بلقاح  بونتفالو  الذي قررت الوزارة سحبه احترازيا واستبداله بلقاح آخر، وأردف قائلا إن ظهور الإشاعات التي صاحبت الحملة منذ انطلاقها أثر سلبا على سير العملية، مبرزا أن وزارة الصحة ستطلق برنامجا تحسيسيا بهدف تحسيس الأولياء بمدى أهمية التلقيح. أما بخصوص نوعية اللقاحات المستعملة واحترام سلسلة التبريد، أكد فورار أن اللقاحات المستعملة ضد البوحمرون معتمدة من طرف منظمة الصحة العالمية وأنها خاضعة لمراقبة معهد باستور بمنحه شهادة المطابقة لهذه اللقاحات، مشيرا إلى أن سلسلة التبريد تخضع للمعايير المعمول بها عالميا وأن كل صندوق دواء يحمل شريحة تؤكد سلامة اللقاح. وفي رده حول وجود استراتيجية لتلقيح البدو الرحل، أوضح المسؤول ذاته أن الوزارة سطرت برنامجا ومخططا لمتابعة تلقيح أبناء البدو الرحل، عبر تشكيل فرق طبية متنقلة ومراكز صحية، بالإضافة إلى تنظيم خرجات ميدانية أسبوعيا للتلقيح في كامل الولايات الجنوبية.

بوعلام حمدوش

 

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