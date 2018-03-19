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قاطعوا الامتحانات ورفضوا الالتحاق بالأقسام

مصالح الأمن تحتجز 850 طبيب مقيم بكلية الطب بالعاصمة

  19 مارس 2018 - 20:48   قرئ 8 مرة   0 تعليق   الوطني
مصالح الأمن تحتجز 850 طبيب مقيم بكلية الطب بالعاصمة

قامت مصالح الأمن في حدود الساعة السابعة صباحا بإيقاف العشرات من الأطباء المقيمين بالقرب من كلية الطب بالعاصمة واقتيادهم إلى مراكز الشرطة. يأتي هذا في الوقت الذي رفض المقيمون إجراء الامتحانات في يومها الأول والخاصة بتخصص طب العيون .

 

حالة من الاستنفار والاحتقان سادت كلية الطب بالعاصمة أمس منذ الساعات الأولى وبالتحديد منذ حوالي الساعة السابعة والنصف صباحا، حيث انتشرت مصالح الأمن على مستوى كل المداخل والمخارج الخاصة بها خوفا من حدوث أي انزلاق، بعد رفض الأطباء المقيمين الدخول لإجراء امتحانات التخصص الخاصة بطب العيون، وتوافد العشرات من الطلبة من  مختلف ولايات الوطن من أجل مساندة رفقائهم بالعاصمة، البداية كانت بالوجود المكثف لعناصر الأمن التي حولت الكلية إلى ثكنة بأعدادها الكثيرة، حيث تجاوز عددهم الـ 7 آلاف شرطي حسب تصريحات بعض المقيمين والتي لم تمنح الأطباء فرصة من أجل الحديث أو المغادرة، بل قامت بنقلهم في حافلات واعتقلت العشرات من الأطباء بالقرب من كلية الطب بأعالي العاصمة واقتادتهم إلى مراكز الشرطة، ونحو وجهات مختلفة ما بين خرايسية وتسالة المرجة، فلقد عرف محيط كلية الطب ببن عكنون إنزالا أمنيا، تمت خلاله عمليات اعتقالات واسعة ضد الأطباء المقيمين الذين جاؤوا لمساندة زملائهم الذين قرروا مقاطعة الامتحانات التي انطلقت أمس وتمتد إلى غاية الـ12 من شهر أفريل، هذه المقاطعة جاءت بناء على تصريحات وزير التعليم العالي الأخيرة والمستفزة بتحميلهم المسؤولية في حال مقاطعتهم لامتحانات التخصص، لتكون بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس وأدت بهم الى التصعيد والمقاطعة إلى غاية افتكاك مطالبهم، وخوفا من تطور الوضع حضرت مصالح الأمن إلى المكان وقامت باقتياد أزيد من 850 طبيب مقيم نحو مراكز شرطة بمختلف بلديات العاصمة وهو الامر الذي اخلط حسابات المقيمين كونهم لم يقوموا بأي فعل يستدعي اعتقالهم، البعض منهم داخل الجامعة والبقية خلف أسوارها حسب تصريحات بعض الأطباء الذين اتصلنا بهم أمس، فيما تم نقل الجرحى إلى المؤسسة الاستشفائية مستشفى مصطفى باشا الجامعي، من بينهم عضو التنسيقية مريم حجاب التي تعرضت لجروح على مستوى الرأس استدعت نقلها إلى المستشفى بالنظر الى حالتها الاستعجالية، وعلى عكس ما كان متوقعا تم الإبقاء على الأطباء المقيمين بمراكز الشرطة إلى ساعات متأخرة من نهار أمس حيث قامت الجهات المعنية وفي حدود الساعة الـ 12 والنصف زوالا بإخلاء كافة المراكز وإطلاق سراحهم .

أمينة صحراوي

 

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