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نُزل من شهر إلى 15 يوما والإبقاء على 30 يوما مدة الاقامة

تقليص صلاحية تأشيرة العمرة يستنفر وكالات الأسفار

  19 مارس 2018 - 20:53   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الوطني
تقليص صلاحية تأشيرة العمرة يستنفر وكالات الأسفار

قررت وزارة الخارجية السعودية تقليص مدة صلاحية تأشيرة العمرة من شهر إلى 15 يوما، اعتبارا من الأول رجب الموافق لـ 18 مارس الجاري، وخلّف تعميم صادر عن الجهات السعودية للوكلاء في الدول الإسلامية استنفارا لدى وكالات السياحة والأسفار التي كانت برمجت رحلات بعد أسبوعين، وسيمنع حسب الإجراء دخول المعتمرين الحاصلين على التأشيرة في بداية شعبان من دخول المملكة خلال رمضان.

 

أوضحت مصادرنا أن قرار تقليص مدة صلاحية التأشيرة إلى 15 يوما بدلا عن شهر بداية من الأول من رجب الموافق لـ 18 مارس الجاري خلف استنفارا لدى وكالات السياحة التي كانت قد برمجت رحلات بعد الثاني من أفريل المقبل، حيث لن يتمكن على سبيل المثال المعتمرون الذين تحصلوا على التأشيرة في العشرين مارس من دخول البقاع المقدسة بعد تاريخ الرابع من أفريل، وعليه فإن كل تأشيرة يجب أن يتنقل بها صاحبها إلى البقاع المقدسة قبل 15 يوما عن تاريخ صدورها، وستضطر وكالات الأسفار إلى تغيير برنامج رحلاتها ليتلاءم مع التعميم الجديد الصادر عن الخارجية السعودية، وتقديم تاريخ التنقل إلى البقاع المقدسة بدلا عن استخراج تأشيرة أخرى جديدة وما يترتب عليه من إجراءات وغرامات ألفين ريال سعودي بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في إعادة أداء مناسك العمرة.

ويكون هذا الإجراء -حسب المعلومات المتوفرة لدينا- يهدف إلى تسيير حشود المعتمرين خلال رمضان ومنع إدخال معتمرين في رمضان بتأشيرات صدرت في بداية شعبان مثلا أو نقل معتمرين تحصلوا على تأشيرة في النصف الأخير من شعبان في الـ 15 يوما الأخيرة من رمضان، بالنسبة لأولئك الراغبين في قضاء أسبوعين فقط بالبقاع المقدسة.

ويحتمل ألا يؤثر هذه الإجراء على نشاط الوكالات السياحية المعنية بتنظيم العمرة بدرجة كبيرة، بحكم أن إيداع ملف التأشيرة لدى الديوان الوطني للحج والعمرة حدد بثمانية أيام كأقصى حد عن تاريخ الرحلة، بفعل عمليات التمحيص والتدقيق التي تتم على مستوى القنصلية السعودية بالجرائر جراء عمليات التزوير التي طالت أرقام جوازات السفر للتهرب من دفع رسم الألفي ريال سعودي للذين قاموا بأداء العمرة أو الحج مؤخرا.

وقالت مصادرنا إن وكالات السياحة والأسفار تقوم بحجز أماكنها لدى الخطوط الجوية الجزائرية ونظيرتها السعودية 48 أو 72 ساعة قبل الرحلة لتفادي أي طارئ أو تكبدهم خسائر مالية معتبرة، خاصة أن الأولى تشترط دفع غرامة عن تغيير تاريخ الرحلة، في حين لا تعوض الشركة السعودية زبائنها في حال ضياع رحلاتهم.

زين الدين زديغة 

 

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