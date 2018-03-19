مختصون يحمّلون الأولياء مسؤولية مقاطعة لقاحات الحصبة الألمانية

طوارئ بمستشفيات وهران وارتفاع عدد الإصابات إلى 120

تشهد مصالح طب الأطفال على مستوى كل من المستشفى الجامعي الدكتور بن زرجب ببلاطو، والمؤسسة الاستشفائية الفاتح نوفمبر بإيسطو بوهران، مرورا بمستشفى طب وجراحة الأطفال الأستاذ بوخروفة عبد القادر بكناستيل حال طوارئ خلال هذه الأيام، بعدما توافد على مصالح طب الأطفال عشرات المصابين بداء الحصبة الألمانية الشهير بـ البوحمرون .

أكدت مصادر مسؤولة من مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لـ المحور اليومي أمس، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 120 إصابة لأطفال تتراوح معدلات أعمارهم بين ستة أعوام وأربع عشرة سنة، وقد تم إخضاعهم للعلاج المكثف وعزلهم عن نظرائهم، تخوفا من تصاعد حدة الإصابات. وشكلت المصالح الطبية خلية أزمة لمجابهة المرض الذي أخذ هذه السنة أبعادا خطيرة وتسبب في تسجيل وفيات عديدة، لاسيما بولايات الجنوب على غرار الوادي وتمنراست وورقلة. واستنادا لمصدر من مديرية الصحة فإن أغلب الحالات المسجلة بعاصمة الغرب تبين من خلال الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة أنها لم تقم بعملية اللقاح المضاد للحصبة والحصبة الألمانية البوحمرون خلال السنة الماضية، تخوفا من قبل الأولياء الذي امتنعوا عن إخضاع أبنائهم المتمدرسين لعملية التلقيح بعدما تسبب اللقاح في تسجيل وفيات في العديد من الولايات، على غرار سيدي بلعباس وتيبازة، وهو ما دفع الأولياء للتوجس من لقاح الحصبة الألمانية، وعزز عملية مقاطعة حملات التلقيح عبر المؤسسات التربوية لاسيما المدارس الابتدائية وكذلك عبر العيادات الصحية الجوارية فيما بعد. من جهتهم، حذر الأطباء المختصون في طب الأطفال الأولياء من مغبة التراخي في عرض أبنائهم المصابين بهذا المرض المعدي، وشددوا على ضرورة عزلهم الفوري لمنع انتقال الفيروس لبقية أبنائهم وأفراد العائلة، لأن المرض لم يقتصر على الفئات العمرية الصغرى بل امتد كذلك للبالغين والمراهقين، كما أن المرض غير مصنف ضمن الأمراض القاتلة، لكن في حال عدم تلقي المريض العلاج اللازم في الوقت المناسب يمكن حدوث مضاعفات وانتكاسة في الجهاز المناعي وبالتالي الوفاة كما حدث في عدد من الولايات الجنوبية الشرقية، وشدد المختصون على ضرورة إبعاد المرأة الحامل عن أي إصابة محتملة لأحد أبنائها لأن فيروس البوحمرون يشكل خطرا جسيما على الحامل وجنينها، لأنها تكون في وضع صحي متوتر ونظامها المناعي غير قادر على مجابهة الفيروسات، في مقدمتها فيروس الحصبة الألمانية البوحمرون .