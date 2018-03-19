شريط الاخبار
تشنّج تاريخي للعلاقات بين موسكو ولندن بوتفليقة يدعو المتنافسين على الرئاسة إلى تغليب المصلحة العليا للشعب مصالح الأمن تحتجز 850 طبيب مقيم بكلية الطب بالعاصمة تطلع للرقي بالعلاقات من المجال العسكري إلى الاقتصاد والتجارة لا ندرة في المواد الغذائية خلال رمضان فولكسفاغن تستورد سيارات جاهزة وتعرضها على أنّها مركبة محلياً ! أنا عساس ضدّ الذين يريدون تكرار سيناريو 2004 طوارئ بمستشفيات وهران وارتفاع عدد الإصابات إلى 120 دخول أول مصنع لمجمع النسيج حيز الخدمة بغليزان وزارة الصحة تحمل الأولياء مسؤولية العزوف عن التلقيح الوالي محمد بودربالي في رده على أعضاء المجلس الشعبي الولائي الجوية الجزائرية تفتح خطا جديدا بين وهران ومونبوليي الفرنسية الجيش يعتزّ بالتلاحم الوجداني الذي يربطه بالشعب عمال شركة سونلغاز يرفضون التصويت شبكة تورط رعايا مغاربة يرغبون في الحرقة في قضية إرهابية كنابست تهدد بالعودة للاحتجاجات المتجددة كل أسبوع تقليص صلاحية تأشيرة العمرة يستنفر وكالات الأسفار المخزن يتودد للجزائر لاستغلال أقمارها الصناعية في مكافحة الإرهاب يوسفي يدعو البرازيليين للاسثمار في صناعة مكونات السيارات إرهاب الطرقات يعيد الجزائريين إلى مشاهد مجازر التسعينات! سوناطراك تحّل شركة الطاسيلي للعمل الجوي البنك الإفريقي متفائل بنمو الاقتصاد الجزائري بـ3.5 بالمائة وكالات أسفار تعد زبائنها بعمرة من 40 يوما خلال رمضان! سقوط حر لأسعار السيارات المستعملة مقابل انعدام الطلب 50 يوما ضاعت بسبب تعنت كنابست والوزارة تقر برنامج الاستدراك قناة نوميديا بنفس جديد وانطلاقة أقوى ساتاف تنسحب من إجتماع الوزارة لتحديد عدد مناصب الترقية في القطاع أثمان الخضر والفواكه تتهاوى وتوقعات بارتفاعها خلال رمضان طلبة المدارس العليا يصعدون اللهجة ويواصلون اضرابهم الأطباء المقيمون يقاطعون امتحانات التخصص بداية من اليوم اختلال تطبيق المخططات الوطنية لتهيئة الأقاليم الجزائر تعاني أزمة حوكمة ونحن مهدّدون بأزمة مالية مطلع 2020 عبد القادر الطالب عمار سفيرا للجمهورية الصحراوية بالجزائر وفاة ستة أشخاص وتسجيل 3699 حالة إصابة بالبوحمرون الشرطة تقتني رادارات ألمانية لاصطياد متهوري الطرقات محاكمة 13 فردا من عصابة منظمة تستورد مؤثرات عقلية من مرسيليا قايد صالح: الجزائر خط أحمر ولا مجال إطلاقا للمساس بها ميهوبي يؤكد تمويل الدولة للأفلام المنجزة بالجزائر «الجزائر تتنفس شعرا» محور ملتقى وطني بالعاصمة نيويورك تتذكر مؤسسة «الفن الخام»
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. طوارئ بمستشفيات وهران وارتفاع عدد الإصابات إلى 120

مختصون يحمّلون الأولياء مسؤولية مقاطعة لقاحات الحصبة الألمانية

طوارئ بمستشفيات وهران وارتفاع عدد الإصابات إلى 120

  19 مارس 2018 - 21:10   قرئ 48 مرة   0 تعليق   الوطني
طوارئ بمستشفيات وهران وارتفاع عدد الإصابات إلى 120

تشهد مصالح طب الأطفال على مستوى كل من المستشفى الجامعي الدكتور بن زرجب ببلاطو، والمؤسسة الاستشفائية الفاتح نوفمبر بإيسطو بوهران، مرورا بمستشفى طب وجراحة الأطفال الأستاذ بوخروفة عبد القادر بكناستيل حال طوارئ خلال هذه الأيام، بعدما توافد على مصالح طب الأطفال عشرات المصابين بداء الحصبة الألمانية الشهير بـ البوحمرون .

 

أكدت مصادر مسؤولة من مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لـ المحور اليومي  أمس، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 120 إصابة لأطفال تتراوح معدلات أعمارهم بين ستة أعوام وأربع عشرة سنة، وقد تم إخضاعهم للعلاج المكثف وعزلهم عن نظرائهم، تخوفا من تصاعد حدة الإصابات. وشكلت المصالح الطبية خلية أزمة لمجابهة المرض الذي أخذ هذه السنة أبعادا خطيرة وتسبب في تسجيل وفيات عديدة، لاسيما بولايات الجنوب على غرار الوادي وتمنراست وورقلة. واستنادا لمصدر من مديرية الصحة فإن أغلب الحالات المسجلة بعاصمة الغرب تبين من خلال الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة أنها لم تقم بعملية اللقاح المضاد للحصبة والحصبة الألمانية  البوحمرون  خلال السنة الماضية، تخوفا من قبل الأولياء الذي امتنعوا عن إخضاع أبنائهم المتمدرسين لعملية التلقيح بعدما تسبب اللقاح في تسجيل وفيات في العديد من الولايات، على غرار سيدي بلعباس وتيبازة، وهو ما دفع الأولياء للتوجس من لقاح الحصبة الألمانية، وعزز عملية مقاطعة حملات التلقيح عبر المؤسسات التربوية لاسيما المدارس الابتدائية وكذلك عبر العيادات الصحية الجوارية فيما بعد. من جهتهم، حذر الأطباء المختصون في طب الأطفال الأولياء من مغبة التراخي في عرض أبنائهم المصابين بهذا المرض المعدي، وشددوا على ضرورة عزلهم الفوري لمنع انتقال الفيروس لبقية أبنائهم وأفراد العائلة، لأن المرض لم يقتصر على الفئات العمرية الصغرى بل امتد كذلك للبالغين والمراهقين، كما أن المرض غير مصنف ضمن الأمراض القاتلة، لكن في حال عدم تلقي المريض العلاج اللازم في الوقت المناسب يمكن حدوث مضاعفات وانتكاسة في الجهاز المناعي وبالتالي الوفاة كما حدث في عدد من الولايات الجنوبية الشرقية، وشدد المختصون على ضرورة إبعاد المرأة الحامل عن أي إصابة محتملة لأحد أبنائها لأن فيروس  البوحمرون  يشكل خطرا جسيما على الحامل وجنينها، لأنها تكون في وضع صحي متوتر ونظامها المناعي غير قادر على مجابهة الفيروسات، في مقدمتها فيروس الحصبة الألمانية  البوحمرون .

احمد بن عطية

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات