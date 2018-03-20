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كل متأخر عن "الباك" مقصى

  20 مارس 2018 - 10:15   قرئ 18 مرة   0 تعليق   الوطني
كل متأخر عن "الباك" مقصى

دعت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، المترشحين المقبلين على إجتياز امتحانات مصيرية “البكالوريا”و”البيام”، بزيارة مراكز إجراء الإمتحانات قبل موعدها.

وذلك لتفادي التأخر، لأن كل مترشح يتأخر عن موعد إجراء  إمتحان شهادة “البكالوريا” أو “البيام” يقصى من الإمتحان.

مذكرة،  بالإجراءات الصارمة المعمول بها التي تتخذ خلال فترة الإمتحانات الرسمية، التي من بينها إقصاء كل مترشح يتأخر عن موعد الامتحان.

وطالبت بن غبريت وخلال زيارتها لمركز إجراء إمتحان شهادة البكالوريا مادة التربية البدنية اليوم، كل الأساتذة بضرورة القيام بحملات تحسيسية لفائدة التلاميذ.

للإلتزام بالوقت، والحضور لموعد الامتحان في وقته، مع زيارة مراكز الامتحان، قبل موعد إنطلاقه بومين على الأقل.

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