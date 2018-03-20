إطلاق نظام ذكي لمراقبة حركة المرور بالعاصمة

أطلق رسميا، والي العاصمة، عبد القادر زوخ، أشغال نظام لمراقبة حركة المرور، عبر كاميرات المراقبة، والتي تكون مزودة بالأنترنت بالشراكة مع إسبانيا.

وحسب مكتب الدراسات الإسباني، فإن هذا النظام سيكون كمرحلة أولى بداية من بلدية بلوزداد.

وعبر 200 نقطة لتقاطع الطرق بالعاصمة، مشيرا إلى أن مدة الإنجاز تكون عامين

ليتم إنجاز 1577 إشارة ثلاثية الألوان و1984 إشارة ضوئية لممر الراجلين بالإضافة إلى 578 جهازا لكشف السيارات.

ومن جهته قال مدير النقل رشيد وزان لـ”النهار اونلاين” انه تم الانطلاق الفعلي لاشغال انجاز نظام مراقبة حركة المرور

مشيرا الى ان هنالك 504 مفترق الطرق مزودة بنظام على مستوى 18 بلدية بالعاصمة.

مضيفا ان البداية ستكون ب200 مفترق للطرق.

ومن بين البلديات بوزريعة سيدي امحمد الابيار الجزائر الوسطى بولوغين وباب الواد وواد قريش.