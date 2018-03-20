توقيف ثلاثة مهربين وحجز بنزين وتبغ في تمنراست وبرج باجي مختار

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار/ن.ع.6، ثلاثة مهربين وحجزت 1100 لتر من الوقود وثلاثة أجهزة كشف عن المعادن وثلاثة مولدات كهربائية ومطرقتي ضغط، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني، فيما أوقفت مفرزة أخرى بالوادي/ن.ع.4، مهربا على متن سيارة نفعية مُحملة بـ 20 قنطار من مادة التبغ.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني 30 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من بشار وأدرار وغرداية، وفق ذات المصدر.