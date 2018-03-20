أويحيى بكيغالي لتمثيل الرئيس بوتفليقة في القمة الاستثنائية الإفريقية

يتوجه الوزير الاول أحمد أويحيى أمس الى العاصمة الرواندية كيغالي لتمثيل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في أشغال القمة الاستثنائية للاتحاد الافريقي المزمع عقدها هذا الأربعاء

وينتظر ان تقدم القارة الافريقية على خطوة جديدة نحو الاندماج الاقتصادي بالتوقيع المرتقب لرؤساء الدول والحكومات المشكلة للاتحاد الافريقي سيتميز بالاطلاق الرسمي لمنطقة التبادل الحر القاري

وفي هذا الجانب اعتبر الخبير الاقتصادي عبد الرحمان بن خالفة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن هذه الخطوة ستكون لديها اضافات ايجابية لتقوية الاقتصاد الافريقي وتحقيق الاندماج غير ان ذلك لن يتحقق -حسبه- إلا بشرطين أساسيين هما أن تكون القيم المضافة للسلع والخدمات المتبادلة بين البلدان المشتركة في منطقة التبادل الحر التجارية منتجة محليا داخل هذه البلدان

بالاضافة الى وجوب ان تكون مستويات النمو على مستوى من الانسجام لأنه لا يجب ان تكون منطقة التبادل الحر على حساب بلدان لديها اسواق كبيرة ، " فان تحقق ذلك فستكون المنطقة الحرة لبنة تزيد من الاندماج الداخلي لدول القارة والتبادل الافريقي الافريقي ، فتمكن الدول المنضوية في المنطقة الحرة من أن تربح داخليا وان تربح القارة ككل" -يقول الخبير بن خالفة-