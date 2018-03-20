مليون و225 ألف طلب عمل على مستوى "لانام"

كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل محمد الطاهر شعلال عن تلقيهم مليون و225 ألف طلب عمل في قاعدة البيانات للوكالة حيث شهدنا إلى غاية الـ28 فيفري 2018 ارتفاعا في طلبات العمل بـنسبة 18 % مقارنة بالسنة الماضية.

وأوضح محمد الطاهر شعلال خلال نزوله ضيفا هذا الثلاثاء في برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى أن رقم عروض العمل تقدر بـ 82 ألف و300 عرض خلال شهري جانفي وفيفري 2018 أي بارتفاع يقدر بـ 8 % مقارنة بالسنة الماضية ، قائلا إن هذا المؤشر إيجابي إذ يبين أن الاقتصاد الوطني يواصل في وتيرة النمو وخلق لمناصب شغل.

تنصيب 72 ألف طلب عمل في الشركات الاقتصادية

وكشف المتحدث ذاته عن تنصيب 72 ألف طلب عمل في الشركات الاقتصادية منهم 60 ألف في الإطار العادي" الكلاسيكي" والبقية في إطار جهاز المساعدة للإدماج المهني ، وقال انه حتى في التنصيب هناك ارتفاع يقدر بـ 2 % بفضل تحسين مناخ الاستثمار، معللا ذلك بأن بؤر البطالة تغيرت وأصبحت حظائر صناعية و حوضا للتشغيل مستدلا بمنطقة سيدي خطاب بغليزان.

كما يتوقع المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل أن تحمل سنة 2018 رهانات تتعلق بتوفير 400 ألف منصب شغل لإدماج حوالي 100 ألف في كل الصيغ.

ورشات خاصة بالولايات الحدودية

وتطرق محمد الطاهر شعلال إلى الورشات التي تمت في الجهة الغربية للوطن الخاصة بالولايات الحدودية والاستماع إلى المشاكل التي تعرقل الشباب في إنشاء مؤسساته المصغرة، كاشفاعن ورشة خاصة بالولايات الحدودية الشرقية حيث ستطرح اقتراحات وسيتمخض عنها قرارات ، قائلا إنه بصفة استثنائية سيخصص 3157 منصب إدماج في إطار جهاز المساعدة للإدماج المهني في مختلف القطاعات المطلوبة لـ18 بلدية حدودية.

حوالي 300 مؤسسة مصغرة ناشئة تشارك في الطبعة الـ 7 للصالون الوطني للتشغيل

إلى ذلك أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل أن الطبعة السابعة للصالون الوطني للتشغيل "سلام 2018" التي تنطلق هذا الأربعاء تحت شعار " المؤسسة الناشئة:النجاح بالابتكار" بقصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر ستعرف مشاركة 300 مؤسسة مصغرة ناشئة ، منها 200 باسم "أونساج" و 100 في إطار صندوق "الكناك" كما تشارك البنوك وبعض الوزارات وكذا الغرف المهنية وعدد كبير من الناشطين الاقتصاديين.

وأوضح ضيف الأولى أن الهدف من التركيز على المؤسسات الناشئة وذلك نتيجة لدورها الفعال في النشاط الاقتصادي حيث أنه من مميزاتها التطور والنمو بسرعة كما أنها تخلق عدة مناصب للشغل، مشيرا إلى أنه تم برمجة خلال الصالون عدة ورشات تكوينية مختلفة إضافة إلى محاضرات حول الحدث، وستكون هناك زيارات موجهة و مؤطرة.